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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد الملحقية الثقافية العمانية يزور جامعة المنصورة لتوقيع مذكرة تفاهم

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل الدكتور شريف  خاطر رئيس الجامعة المستشار  شهاب بن احمد السعدي  المستشار الثقافي بسفارة سلطنة عمان بالقاهرة، يرافقه الدكتور  سعيد بن خميس الكعبي – رئيس هيئة حماية المستهلك سابقا .

وبحضور  الدكتور طارق غلوش  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور أحمد أنور العدل– المشرف العام علي ادارة  الوافدين.


وذلك  لبحث توقيع الاحرف الاولي لمذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة وكلية قيد التأسيس في سلطنة عمان .


حيث رحَّب رئيس جامعة المنصورة بالوفد مؤكدا على عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر و سلطنة عمان  وحرص جامعة المنصورة  علي الاهتمام بالطلاب العمانيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم ، وعبَّر الوفد عن سعادتهم البالغة بزيارة جامعة المنصورة مؤكدين علي اعتزازهم  بمكانه الجامعة العلمية والأكاديمية والسمعة المرموقة التي تتمتع بها  وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم ،وتناقش الطرفان علي امكانية بحث سبل التعاون الاكاديمي في كافة المجالات العلمية والثقافية والبحثية و إمكانية عقد بروتوكول تعاون مع كلية التربية بجامعة المنصورة  في مرحلة البكالوريوس وكذلك تبادل الطلاب و اعضاء هيئة التدريس و الاشراف المشترك مع جامعة المنصورة  وذلك لتبادل الخبرات وتفعيل وتقوية العلاقات مع الجامعة.

 

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إدارة الوافدين البرامج المميزة الجامعة للدراسات العليا والبحوث بجامعة المنصورة جامعة المنصورة دراسات العليا والبحوث رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث للدراسات العليا والبحوث نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

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