عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

في 2023 .. جامعة حلوان تتعاقد مع مثيلات دولية لإنشاء برامج دراسية .. قنديل : نواكب التحول الرقمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

جامعة حلوان خلال 2023 : 

تعاقدنا مع العديد من الجامعات الدولية لتطوير المنظومة التعليمية 

رئيس جامعة حلوان : 

نتعاون مع جامعات اجنبية لانشاء برامج دراسية مشتركة 

نائب رئيس جامعة حلوان : 

خطة لمواكبة تطورات العصر وإعداد اجيال تواكب متطلبات سوق العمل 

حرصت جامعة حلوان خلال عام ٢٠٢٣ على عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات الدولية و الاجنبية لتدريب وتأهيل الطلاب والباحثين والعمل على تطوير العملية التعليمة والبحثية وتقديم افضل الخدمات لطلابها لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل ، وذالك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، و الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

وكشف الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان تعمل علي عقد بروتوكولات تعاون مع العديد من الجامعات الأجنبية والعربية لإنشاء برامج دراسية مشتركة بكافة المراحل الدراسية لإعداد طلاب مواكبين لمتطلبات العصر و سوق العمل . 

وتابع قنديل انه تؤدي خطه البروتوكولات  إلى زيادة قدرة طلاب الجامعة التنافسية وتدفعهم للاهتمام بمواكبة التطور التكنولوجي والابتكارات العلمية لتطوير القدرات التنافسية ، حيـث تـسهم الشراكة فـي تـضافر جهـود الجامعات وتعظيم الفائدة لهم فى كافة المجالات خاصة المراكز البحثية ، كما انها تعمل على تبادل للخبرات المختلفة بين الاساتذة بكافة التخصصات، و تسعي لتنمية للمهارات، وتقديم برامج ومخرجات مميزة تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

وتابع رئيس جامعة حلوان ان بروتوكولات التعاون مع الجامعات الاجنبية هي خطوة لرفع مكانة الجامعة الدولية و رفع تصنيفها الدولي و تبادل الخبرات بين اعضاء هيئة التدريس بالجامعات بما يخدم خطة التنمية المستدامة. 

وقال الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة  انه يأتي توقيع البروتوكولات مع الجهات المختلفة من أجل إتاحة تعليم متميز لطلاب الجامعة من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مايسهم بشكل فعال فى دعم التعاون بين الجهات المختلفة  باعتباره فرصة لتبادل الخبرات و توفير تعليم ذو جودة عالية للطلاب مما يسهم فى خلق بيئة تعليمية متميزة . 

وتابع نائب رئيس جامعة حلوان أن أهمية البروتوكولات  بين الجامعات يكمن فى تحقيق الاستفادة بين جميع الأطراف، موضحا أن التعاون يتضمن مجالات مختلفة كتبادل المعلومات الفنية والزيارات العلمية، وكذلك التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية، بالإضافة إلى تبادل الكوادر العلمية من خلال تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات العلمية والبحثية المختلفة.
كما تحرص جامعة حلوان خلال هذه البروتوكولات علي تطوير قطاع البحث العلمي و العمل علي تبادل الخبرات البحثية بينها وبين الجامعات الاجنبية حرصا علي تطوير المنظومة البحثية بما يعمل علي تنمية مهارات الباحثين و تحقيق اهداف التنمية  

وفى إطار حرص جامعة حلوان على عمل شراكات مع مؤسسات مختلفة، استقبلت جامعة حلوان وفد من جامعة نورنبيرج الألمانية لبحث سبل التعاون بشأن التبادل الطلابي بين الجامعتين، ويأتى ذلك تأكيدا على الدور المهم الذي تقوم به جامعة حلوان فى تعزيز التعاون الدولي بين الجامعات لتبادل الخبرات والمعارف.

كما استقبلت جامعة حلوان وفدًا من جامعتي شانغهاي وفودان الصينيتين ضمن فعاليات مؤتمر "مستقبل العلاقات الصينية المصرية: نحو شراكة استراتيجية أقوى."، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجالات التعليم والثقافة والاقتصاد.


واستقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وفدا من وزارة التعليم العالي الليبية، ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين جامعة حلوان والجامعات الليبية، وإبراز الإمكانيات المشتركة لخدمة البحث العلمي ورفع كفاءة الطلبة الليبيين.

والتقي رئيس جامعة حلوان، برئيس جامعة  شاندونغ الصينية " prof. Zeng Qingliong "، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز التبادل الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة من البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حيث تعتبر هذه الخطوة فرصة لتعميق العلاقات بين البلدين وتعزيز التفاهم والتعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي.
 

كما تبحث جامعة حلوان سبل التعاون مع جامعة غرناطة برائسةالدكتور بيدرو باشيكو، خلال المجالات المختلفة لتطوير البرامج التعليمية بالجامعة، وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون بين الجامعتين.

Jobs Education أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التطور التكنولوجي الجامعات الأجنبية التنمية المستدامة جامعة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

الأهلي يطلب تأجيل السوبر المصري 24 ساعة فقط لهذا السبب

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

المغرب الأول أفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخب المصري في التصنيف الدولي

ترشيحاتنا

انسحاب لواء جولاني من قطاع غزة بعد تكبد خسائر كبيرة

رسميًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في أول أيام الشتاء

أمريكا : إسرائيل مستعدة لخفض حدة الحرب على غزة

بكاري جاساما يعلن اعتزال التحكيم

زياد ظاظا.. إطلالة غريبة لبطل فيلم 60 جنيه فى ختام مهرجان الجونة

جاهز جدا | أحمد حسن يعلن خبرًا سارًا عن رمضان صبحي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كارول سماحة تشعل السوشيال ميديا بحفلتها الأخيرة

فان ديزل جاي القاهرة.. كواليس زيارة بطل«fast and furious»لمصر ولقاء الرئيس السيسي

أسماء جلال تتألق بالأبيض.. إطلالات نجمات حفل ختام مهرجان الجونة

إطلالة شتوية جريئة.. منة فضالي تثير الجدل | شاهد

فيديو

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

مرض مرعب .. معلومات مثيرة عن آكل اللحوم وتحرك عاجل من المنظمات

أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها: لا أعرف شيئًا عن ابنتي «فيديوجراف»

شاهد .. كواليس تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة برونزية مونديال الأندية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ