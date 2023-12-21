اعتقال “كابتن أمريكا” في قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا

ألقي القبض على رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية لمحاولته دخول قاعدة عسكرية وهو مسلح وعرف نفسه باسم “كابتن أمريكا”، وفقا لشكوى جنائية.

وزعمت الشكوى أن الرجل، الذي ادعى أن لديه “معلومات سرية للغاية”، كان في “حالة شديدة من جنون العظمة والذهان”.

وقاد باروخ روش سيارته إلى البوابة الأمامية لقاعدة ماكديل الجوية في تامبا بولاية فلوريدا في أوائل نوفمبر، وأخبر أفراد الأمن هناك أنه “كابتن أمريكا” وأنه كان عضوا نشطا في القيادة الجنوبية للولايات المتحدة (SOCOM)، وفقا للشكوى.

وأصر روش على أنه سيعقد اجتماعا مع القيادة الجنوبية للولايات المتحدة لتقديم “معلومات سرية للغاية”.

وبعد منعه من الوصول إلى المنشأة، أصبح روش جدليا وهدد بالعودة كل يوم والبحث عن الضباط الذين يمنعونه من الدخول، كما جاء في الوثيقة.

وتم نقل أفراد القوات الجوية روش في الأصفاد، واكتشفوا بندقية من طراز AR-15 وحوالي 125 طلقة ذخيرة في صندوق سيارته، بالإضافة إلى بطاقة هوية عسكرية تسميه أنه من قدامى المحاربين المتقاعدين في سلاح الجو.