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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023: مكافأة مالية

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 ديسمبر 2023 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

افهم أن التطور ضروري وطبيعي، في العمل، قد يُطلب منك القيام بمهمة تشعر أنها خارج منطقة راحتك، اقبل التحدي بشجاعة.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

قم بإجراء محادثات مفتوحة مع شريكك المهم، إن قدرتك الخارقة على رؤية الطبيعة الحقيقية للأشياء ستساعدك على الإبحار في هذه المياه الصعبة، كن صبورًا، فليس كل لغز يحتاج إلى حل مرة واحدة. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد يؤدي أخذ فترات راحة قصيرة وتمارين التمدد إلى زيادة مستويات الطاقة لديك بشكل كبير، استكشف أنشطة لياقة بدنية جديدة أو أرخِ عقلك من خلال التأمل. 

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

 قد ينظر إليك زملاؤك باحترام جديد عندما تتعامل مع الموقف بنجاح. لذا، استعدوا لبعض الاضطرابات الجديرة بالاهتمام.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

توقع فرصة يمكن أن تمهد الطريق للحصول على مكافأة مالية أو عمل جانبي، لكن تذكر أن المخاطرة المحسوبة ستأخذك إلى أبعد من مجرد قفزة في الظلام.

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