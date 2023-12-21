عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج 2024 .. هؤلاء الأكثر حظا في العمل| مسئوليات وفلوس كتير

حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج

يقترب عام 2024 وتتغير حياة الكثير من الأشخاص وفقاً لخريطة الأبراج، ويبدأ البعض في ترقب خبراء الفلك لمعرفة كيف يحدث في العام الجديد على جميع النواحي.

الأبراج الأكثر حظا في عام 2024

وفي العام المقبل 2024، من المتوقع أن تكون هذه الأبراج الأربعة محظوظة حقًا في العمل، قد يحصلون على وظائف أحلامهم، ويكسبون الكثير من المال، ويحققون نجاحًا مذهلاً.

برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023: تجنب الاستثمارات

برج الجدي .. حظك اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023: احذر من هؤلاء

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 : مشكلة طبية

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 : خسارة مالية

برج الحمل 2024

ستجد نفسك تتحمل مسؤوليات أكبر تتناسب مع ثقتك بنفسك وموقفك المغامر، ستطرق الكثير من الفرص على بابك، لتظهر مدى مهارتك وشجاعتك، حياتك المهنية على وشك الحصول على دفعة حقيقية من خلال فرص جديدة لإظهار مهاراتك القيادية للجميع، كل ما عليك فعله هو أن تؤمن بنفسك، وسترى بعض الإنجازات المذهلة في طريقك.

برج الجوزاء 2024

تدور أحداث هذا العام الجديد حول تجربة أشياء جديدة وتعلم المزيد من المهارات، إن الانفتاح على التغيير والرغبة في استكشاف مسارات مختلفة سيكون بمثابة قوتك الخارقة السرية في العثور على وظيفة الأحلام التي كنت تتطلع إليها، تخيلها كرحلة لاكتشاف نقاط قوتك ومواهبك، سيساعدك الحفاظ على المرونة في معرفة المسار الذي يناسبك أكثر، مثل العثور على قوتك الخارقة الفريدة.

برج الأسد 2024

يجب أن يستعد برج الأسد لعام 2024 ليشعر بأنه لحظة كبيرة بالنسبة لك، هل تتذكر تلك الوظيفة التي كنت تحلم بها؟ حسنًا، قد يصبح الأمر حقيقة، أظهر للجميع ثقتك ومواهبك الخاصة لأن هذا العام، سيبدأ الناس في ملاحظة ما يجعلك مميزًا. 

برج الجدي 2024

 في العام المقبل، استمر في عملك الجاد وواجه تلك التحديات الصعبة وجهًا لوجه، سيرى الناس مدى تفانيك ومسؤوليتك، لقد حان الوقت لتظهر للجميع مدى موثوقيتك والتزامك، لن تمر كل جهودك دون أن يلاحظها أحد، وستحصل على الكثير من التقدير على كل العمل الشاق الذي بذلته.

الأبراج الابراج الاكثر حظا برج الجوزاء برج الحمل برج الجدي توقعات الأبراج 2024 توقعات الابراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

كانوا في طريقهم للعمل| مصرع 4 مهندسين مصريين في حادث بـ السعودية.. أسماء وصور

موضوعات متعلقة

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 : شراء ذهب

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 : خسارة مالية

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 : مشكلة طبية

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 : تحصل على إرث

برج الثور .. حظك اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 : رحلة مغامرة

برج الحوت .. حظك اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 : بشرى للعزاب

برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023: تجنب الاستثمارات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 ديسمبر 2023 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

ترشيحاتنا

رئيس المعارضة الإسرائيلية: إمكانية إقامة دولة فلسطينية لم تمت بعد

منظمة الصحة العالمية تنفي استخدام حماس للمستشفيات في غزة

لأول مرة ..شوبير يفجر مفاجأة سارة بشأن مباريات كأس الأمم الأفريقية

يونيسف : 1.2 مليون نازح في مراكز الإيواء بقطاع غزة

“واشنطن بوست” تفضح أكاذيب الاحتلال بشأن مستشفى الشفاء في غزة

مناقشة تطورات المشهد الإقليمي في لقاء السيسي مع وزير خارجية المملكة المتحدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع الغنم.. مي سليم في جلسة تصوير مختلفة جدا| شاهد

طريقة عمل العيش الكيزر في البيت

كاجوال جريء.. سارة سلامة تثير الجدل فى أحدث إطلالة| شاهد

نوع خضار غير متوقع مهم جدا للرياضيين

فيديو

العودة للكمامة والبقاء بالمنزل.. الصحة العالمية تحذر من متحور «JN.1» بديل كورونا|فيديوجراف

موعد انخفاض أسعار السكر | تغطية خاصة

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل اجتماع المركزي| تفاصيل

كورونا يُهدّد العالم مرة أخرى.. هل وصل إلى مصر؟ فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ