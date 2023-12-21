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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 : مشكلة طبية

برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 21 ديسمبر على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 

أنت محظوظ اليوم من حيث الحب، على الرغم من التحديات، سوف تنجح في الحياة المهنية، ماليا سوف تكون قويا اليوم، تأكد من أن صحتك سليمة.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

 يجب على الإناث المتزوجات تجنب الارتباطات الإضافية ويجب عليهن أيضًا الحفاظ على علاقة جيدة مع أفراد أسرة الزوج. يمكن لقضاء إجازة في محطة التل أن تفعل العجائب في علاقتك. 

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

أنت جيد من حيث الصحة، بعض إناث الجوزاء اللاتي يعانين من مشاكل طبية سوف يتعافين أيضًا من هذه الأمراض، شرب الكثير من الماء وتجنب التدخين. يجب على الفتيات الحوامل توخي الحذر أثناء ركوب الدراجة ذات العجلتين أو ركوب الحافلة. 

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

 من الحكمة أن تكون دبلوماسياً في اجتماعات الفريق وتتحدث فقط عندما يُطلب منك ذلك، يجب أن يكون أسلوبك في العمل إيجابيًا للغاية، يجب اتخاذ قرارات العمل بعد البحث والتحليل التفصيلي. 

 ‏توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

 سيكون بعض مواليد برج الجوزاء حريصين على القيام باستثمارات واسعة النطاق ولكن هذا ليس خيارًا حكيمًا، كن حذرًا أثناء الاستثمار في سوق الأوراق المالية ويجب عليك أيضًا الابتعاد عن التبرعات الكبيرة، ومع ذلك، سيكون رجال الأعمال في حالة جيدة للتعامل مع التمويل.

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