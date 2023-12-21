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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 : خسارة مالية

برج الأسد
برج الأسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها. 

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

كن سعيدًا في الحياة العاطفية ولاحظ السعادة في الداخل، كن ملتزمًا بالوظيفة وسترى آفاقًا للنمو، كل من الصحة والثروة إيجابية.

 ‏برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

قد يجد برج الأسد العازب شخصًا مثيرًا للاهتمام أثناء السفر، أو في حدث مكتبي، أو أثناء وجوده في مناسبة عائلية، بما أن نجوم الرومانسية أصبحوا أقوى اليوم، فقد تتقدم بطلب الزواج بثقة وتحصل على رد إيجابي. 

برج الأسد وحظك اليوم صحيا 

يجب على أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن يكونوا بصحبة أشخاص ذوي موقف إيجابي، أيتها السيدات الحوامل، قد يعاني بعض مواليد برج الأسد من آلام في المفاصل أو قد يصابون أيضًا بطفح جلدي على الجلد مما يتطلب عناية طبية.  

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

أنت سعيد بتولي أدوار جديدة في مكان العمل، قد لا تكون الإنتاجية جيدة كما هو متوقع وهذا قد يزعج كبار السن، كن يقظًا لأن بعض زملاء العمل قد يتآمرون عليك، لا تفقد أعصابك في مكان العمل، وخاصة في اجتماعات الفريق لأنك ستكون في خطر.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

سيأتي المال من مصادر متعددة بما في ذلك ممتلكات الأجداد، سوف يقوم بعض برج الأسد بتسوية النزاعات المالية اليوم، يحتاج المتداولون إلى تجنب المشاكل التي قد تسبب خسارة مالية.

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