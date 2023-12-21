مستشار وزير التعليم العالي للتكنولوجيا يكشف تفاصيل إنشاء 17 جامعة جديدة

أكد الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتكنولوجيا، أن الوزارة عملت على تحديث الدراسات، من أجل العمل على إفتتاح 17 جامعة تكنولوجية، في خطوة هامة لتطوير قطاع التعليم التكنولوجي.

وقال أحمد الصباغ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الجامعات التكنولوجية تهدف إلى تخريج طلاب متخصصين في العلوم المختلفة، والعمل في المجال التكنولوجي.

قطاعات الصناعة والتجارة

وتابع مستشار وزير التعليم العالي للتكنولوجيا، أن الجامعات التكنولوجية تقدم برامج تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل، وتؤهل الطلاب للحصول على المهارات الفنية والتقنية اللازمة للعمل في قطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيا.