ميناء دمياط يستقبل سفينة تركية تحمل 31200 طن من القمح للقطاع الخاص



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة ، منها السفينة (MAVI VATAN ) و التي ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 177 م وعرضها 28 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 31200 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29840 طن تشمل : 4897 طن يوريا و 2440 طن رمل و 10789 طن كلينكر صب و 500 طن مولاس و 4450 طن علف بنجر و 4414 طن اسمنت صب و 2350 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41527 طن تشمل : 11280 طن قمح و 10719 طن ذرة و 4150 طن كسب صويا و 610 طن خشب زان و 4230 طن خردة و 10538 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1082 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 926 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3030 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52841 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 176094 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3776 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و كوم أبو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6439 حركة .