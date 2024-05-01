عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل سفينة تركية تحمل 31200 طن من القمح للقطاع الخاص

ميناء دمياط
ميناء دمياط

القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول لعام 2024


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة  ، منها السفينة  (MAVI VATAN  ) و التي ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 177 م وعرضها 28 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 31200 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح . 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29840 طن تشمل : 4897 طن يوريا و 2440 طن رمل و 10789 طن كلينكر صب و 500 طن مولاس و 4450 طن علف بنجر و 4414 طن اسمنت صب و 2350 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41527 طن تشمل : 11280 طن قمح و 10719 طن ذرة و 4150 طن كسب صويا و 610 طن خشب زان و 4230 طن خردة و 10538 طن حديد .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1082 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 926 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3030 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52841 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 176094 طنًا .
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3776 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و كوم أبو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6439 حركة .

دمياط الحبوب والغلال البضائع العامة الحاويات القومي لتنظيم الاتصالات القطاع الخاص هيئة ميناء دمياط هيئة ميناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

9 مليارات دولار|بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء

شوبير يوضح حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي واحترافه في السعودية

تزامنا مع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. غرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء

مطالبات في الزمالك بإبعاد عضو النادي وإقالة نجله .. تفاصيل

وفد من الإعلاميين والسياسيين والرياضيين يصل سيناء لحضور مؤتمر اتحاد القبائل

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

موضوعات متعلقة

محافظ دمياط: حريصون على التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

ترشيحاتنا

ممرضة تنهي حياة عامل دفاعا عن شرفها ووالدها بالمقطم.. اعرف الحكاية

في عيد ميلادها الـ25.. 10 صور آثارت الجدل لـ منة عرفة

الحوار الوطني: عمالنا ركيزة الوطن الأساسية وبسواعدهم ستبقى رايته دائما مرفوعة

لسرعة اتخاذ الإجراءات.. هيئة الطرق تخصص خطا ساخنا وواتساب لتلقي شكاوى المواطنين

صحف الكويت| أمير البلاد يغادر مصر ويشكر السيسي.. وبلينكن: أمريكا مصممة على اتفاق وقف نار بين إسرائيل و«حماس»

بشرى سارة.. تطبيق قانون التصالح الجديد في القاهرة 7 مايو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم فنان التروكاج أحمد عرابي وإسلام كمال في ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

من المطبخ التايلندي.. طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالفطر

طبيب عظام يعالج زرافة ورد فعل غريب منها| شاهد

الشنطة بـ500 ألف جنيه.. قفزة جنونية في أسعار حقائب تلك الماركات

فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

سلوى عثمان تهنئ سيد رجب بعد تكريمه من الإسكندرية للفيلم القصير Iخاص

"خيوط الأمل".. بشرى تهنئ عمال مصر في عيدهم

محمد رضوان: مشهد تعذيب دودي ونزول بئر عميقة الأصعب في ب100 راجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ