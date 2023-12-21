بسبب طنطاوي|مصطفى بكري ردا على هيومان رايتس: كفرنا بكم وأنتم ذئاب بشرية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه على الرغم من إشادة منظمات المجتمع الدولى بنزاهة الانتخابات الرئاسية، إلا أن منظمة "هيومان رايتس واتش" خرجت بتقرير تحدثت فيه عن المرشح أحمد الطنطاوي، وأنه تم تقديمه للمحاكمة بشكل غير عادل.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن هيومان رايتس واتش، تتجاهل حقوق الإنسان بمعنى الكلمة وتتجاهل حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

أحيل بقرار من النيابة العامة

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه “إحنا كفرنا بكم وأنتم لستم سوى ذئاب بشرية وبتكذبوا حتى على أنفسكم، فأحمد طنطاوي أحيل للمحكمة بسبب التوكيلات المزورة وأحيل بقرار من النيابة العامة”.

