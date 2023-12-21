مصطفى بكري: المصريون انتخبوا الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة، وحرصها على تذليل كل العقبات التي تعيق العملية الإنتخابية، وعملت على تنظيم كل شيء من مساعدة كبار السن.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى اليلد”، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أدارت العملية الإنتخابية بمنتهى الشفافية والحيادية، وعملت على بحث كل المشكلات.

مواجهة التحديات الكبيرة

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الشعب المصري جدد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على الأمن القومي للدولة في مواجهة التحديات الكبيرة التي تحدث في العالم.