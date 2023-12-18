عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: الرئيس السيسي انحاز للشعب وأنقذ مصر من حكم الإخوان

مصطفى بكري
مصطفى بكري

تقدم الإعلامي مصطفى بكري، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

txt

مصطفى بكري: الشعب اختار الرئيس السيسي لأنه المنقذ والمنجز.. فيديو

txt

وزير التعليم : نقدر ما يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة التحديات غير المسبوقة

وقال الإعلامي مصطفى بكري، خلال تغطية خاصة لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، "الرئيس السيسي انحاز للشعب المصري وأنقذ مصر من حكم الإخوان"، مؤكدا أن "اختيار الرئيس السيسي يدل على  أن المصريين أجمعوا على استكمال الرئيس لمشروعه الوطني منذ تنصيبه في 2014".

وتابع "الرئيس السيسي حقق الأمن والاستقرار للدولة ما بعد 2011، وواجه مخطط الجماعات الإرهابية بكل إيمان وجسارة"، مشيرا إلى أن "الرئيس السيسي أعاد استقرار الوطن منذ سقوط مخطط الجماعة الإرهابية".

وأضاف "المصريون لم يعطوا صوتهم هباءً منثورا للقائد الوطني، وإنما اختاروه لأنه المنقذ والمنجز والقادر على الدفاع عن ثوابت الدولة الوطنية لاستكمال مشروعها الوطني".
 

مصطفى بكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

ترشيحاتنا

كأس العالم للأندية.. الأهلي يستعد للتوجه لملعب الجوهرة لملاقاة فلومينينسي

أحد أفضل الأندية العربية.. جوارديولا يتغني بالنادي الأهلي

وزير الزراعة مهنئا السيسي: نتيجة الانتخابات تدل على وعي شعب مصر بأهمية المرحلة

كل الناس بتقول يارب. أحمد شوبير يدعم الأهلي قبل لقاء فلومينسي

الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا

لافروف يرد على تصريحات بايدن بشأن الهجوم الروسي المحتمل ضد دول الناتو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

القوات البحرية تحصل على وسام التميز في استخدام تكنولوجيا المعلومات الجغرافية

إشارات المررو تتحول إلي لافتات لدعم فلسطين في ثالث أكبر مدن إيطاليا..فيديو

بدقيق الأرز ولبن بودرة.. طريقة عمل سحلب بأقل التكاليف

فيديو

بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ