مصطفى بكري: الرئيس السيسي انحاز للشعب وأنقذ مصر من حكم الإخوان

تقدم الإعلامي مصطفى بكري، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، خلال تغطية خاصة لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، "الرئيس السيسي انحاز للشعب المصري وأنقذ مصر من حكم الإخوان"، مؤكدا أن "اختيار الرئيس السيسي يدل على أن المصريين أجمعوا على استكمال الرئيس لمشروعه الوطني منذ تنصيبه في 2014".

وتابع "الرئيس السيسي حقق الأمن والاستقرار للدولة ما بعد 2011، وواجه مخطط الجماعات الإرهابية بكل إيمان وجسارة"، مشيرا إلى أن "الرئيس السيسي أعاد استقرار الوطن منذ سقوط مخطط الجماعة الإرهابية".

وأضاف "المصريون لم يعطوا صوتهم هباءً منثورا للقائد الوطني، وإنما اختاروه لأنه المنقذ والمنجز والقادر على الدفاع عن ثوابت الدولة الوطنية لاستكمال مشروعها الوطني".

