الفنان أحمد كمال: أعشق الهدوء .. وقد أعلن اعتزالي

قال الفنان القدير أحمد كمال، إنه يستمع إلى الموسيقى ويحب الهدوء ولا يشرب القهوة.

وقال الفنان القدير أحمد كمال، خلال استضافته مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها “بالخط العريض” والذي يذاع على شاشة “الحياة”، إنه يقرأ لنجيب محفوظ ويوسف إدريس وتوفيق الحكيم، مضيفا: “بدأت التدريب على التمثيل في مرحلة الإبتدائي وكنت منبهرا في الصغر بفؤاد المهندس وحصلت على جائزة أحسن ممثل في الجامعة”.



وقال كمال، إن أي فنان يمثل في حياته ويصطنع، يفشل أمام الكاميرا، معقبا: “حنان مطاوع في بداياتها تدي انطباع إنها ضعيفة بس هي كانت عندها إصرار قوي جدا ومركزة أوي و قد أعلن اعتزالي في أي وقت”.