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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فوزي لقجع: دعمنا ملف مصر في أمم إفريقيا 2019 وهاني أبوريدة صديقي

فوزي لقجع
فوزي لقجع

أكد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وعضو تنفيذية الفيفا، على علاقة مصر والمغرب القوية في كافة الأصعدة سواء على صعيد الشعوب أو كرة القدم.

وقال فوزي لقجع عبر برنامج لقاء خاص المذاع عبر تليفزيون وراديو أون سبورت مع الإعلامي محمد الليثي: العلاقة القوية بين مصر والمغرب معروفة للجميع، نشعر دائما إننا في بلدنا الثاني حينما نكون في مصر أو نتحدث للجماهير المصرية.

وتحدث فوزي لقجع عن التعاون بين المغرب ومصر قائلا: قبل كأس الأمم الأفريقية 2019 تحدثت مع المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري وقتها وأكدت له دعم المغرب الكامل لمصر في حال تقدمها لاستضافة كأس الأمم الأفريقية وقتها وبالفعل كنا أول الداعمين للملف المصري الذي نال شرف التنظيم واستضافة الحدث.

وتابع فوزي لقجع: تربطني علاقات قوية مع مسئولي الاتحاد المصري منذ أن أصبحت رئيسا للجامعة الوطنية لكرة القدم المغربية وهناك تعاون مستمر مع الأخ المهندس هاني أبوريدة دائما في كافة الملفات وتجمعنا دائما علاقات رائعة.

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