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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عصيت ربنا واداني قلم.. عمر كمال يعلن لأول مرة تفاصيل ارتباطه بطليقة الفيشاوي

عمر كمال
عمر كمال

كشف عمر كمال، مؤدي المهرجانات لأول مرة تفاصيل ارتباطه بـ ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، وسبب انفصالهما.

وقال عمر كمال، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار: أنا مبحبش اتعرف بموضوع عاطفي أو شخصي، وزعلت لما علاقتي اتعرفت لأن مردودها عند الناس مكنش كويس ومش عارف الناس شافت الموضوع إزاي.

وتابع عمر كمال: أنا في الفترة دي مكنتش متزن نفسيًا ومكنتش بنام غير بأدوية ومهدئات، وسلوكي مكنش مظبوط، والأدوية كانت مأثرة عليا لدرجة أن ممكن حد ياخد مني مبلغ وأنسى خالص، وكنت باخد الأدوية دي بدون علم وناس وصفتلي ودخلت في متاهة، والموضوع قلب معايا بهلوسة، ومرة مدير أعمالي راح جابني من على الدائري وأنا خابط العربية، وتاني يوم معرفتش أني عملت كده، والسنة والنص دي أثرت على شغلي.

وأضاف: ممكن الغلط يكون من عندي لأني عملت في نفسي كده، هي مكانتش فاتحة خير عليا والمفروض الإنسانة اللي معايا لما تلاقيني بميل ناحية الغلط متميلش معايا لأ تعدلني، تجربة مكانتش حلوة عليا السلبي فيها أكتر من الإيجابي، وأنا اللي خدت قرار الانفصال لأني كنت بقع، أنا حبيتها أكيد ولكن التجربة ضرتني.

واستكمل عمر كمال: ربنا حبيبي، وفي كل موقف في حياتي كنت هقع فيه شالني، وربنا ده ممكن يكون علشان أمي أو إخواتي أو خير بعمله أو علشان براعي ربنا في فرقتي، أنا دايمًا بصحي نفسي ودايمًا عندي النفس اللوامة، وطول ما أنا بدخل ربنا في طرف الميزان همشي كويس.

وأردف: ممكن أكون في علاقة وعصيت ربنا، فـ ربنا يديني قلم ويكسرني علشان يسمع صوتي، وأنا فوقت وحاولت ترجعني وأول ما أتأكدت أني مش راجع شوفت الوش التاني، وناس تانية ظهرت، طب ده أنا قرأت دراسة بتقول أن الشخص الطبيعي السوي العادي علشان يطلع من علاقة ويستشفى منها عايز 6 شهور، وبدأ ربنا يبينلي حكمته وأن قراري صح.

واختتم عمر كمال: ده أنتي لو عندك جاكيت ولبستيه في مناسبة بيصعب عليكي تشحتيه، ولو عندي عربية بتصعب عليا وبحن لها، وتأكدت أن قراري كان صح وفوقت والدنيا بقت أحلى كتير.

 

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