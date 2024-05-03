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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بروح إيجابية.. حماس تعلن وصول وفدها إلى القاهرة غدا السبت

حركة حماس
حركة حماس

أكدت حركة حماس، اليوم الجمعة 3 مايو 2024 أن وفد الحركة سيتوجه غدا السبت إلى القاهرة لاستكمال المباحثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان لها "في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، سيتوجَّه غداً السبت وفد حركة حماس إلى القاهرة لاستكمال المباحثات".

وأضاف بيان حماس "وإذ نؤكد على الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلَّمته مؤخراً، فإننا ذاهبون إلى القاهرة بنفس هذه الروح للتوصل إلى اتفاق".

وقال البيان "إننا في حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقّق مطالب الشعب الفلسطيني بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة الشعب الفلسطيني وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة".

حركة حماس وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفد حركة حماس إلى القاهرة المقاومة الفلسطينية

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