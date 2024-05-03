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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمر كمال: الناس انتقدت تكريم كزبرة بالجامعة البريطانية.. وسابوا ابن خالد النبوي

عمر كمال
عمر كمال

علق مطرب المهرجانات عمر كمال، على أزمة انتقادات تكريم مطرب المهرجانات كزبرة، في الجامعة البريطانية عن فيلمه الحريفة، مؤكدًا أن هناك فئة من الجمهور تستنكر نجاح الشخصيات ذات الخلفيات البسيطة.

وقال عمر كمال، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار: في بعض الناس مش عايزة حد منهم يوصل، وبعض الناس عندهم عقدة الخواجة ولو حد من زميلهم فتح مشروع ميدعمهوش، ولو جاله الخير أتضايق، لو محمد صلاح عمل حاجة يعملوا اللي ميتعملش وكرستيانو وجورجينا واو.

وتابع عمر كمال، أن : كزبرة ولد غلبان وربنا شاور عليه وأذن أنه ينجح، وعمل فيلم جميل اسمه الحريفة، واتكرموا في الجامعة البريطانية، وسابوا السبعة اللي معاه ومسكوا في كزبرة علشان مش قمور ولا خريج جامعة أمريكية، ما مسكوش في ابن خالد النبوي ليه؟ علشان من بيفرلي هيلز؟ لكن ده مش شبهنا.

وأضاف عمر كمال، أن : بعض الناس مستكترة عليا اللي أنا فيه لأن عندي خلفية بسيطة، أنا مبنجحش بسهولة، ولكن مبقتش بقابل المعوقات بتاعة زمان في الفلوس ومبحبش أدعي الفقر، وأنا الصبح وبالليل مبفكرش غير في الشغل، وعلشان تستمر في النجاح صعب، ولكن خلاص الساحة بقت مليانة.

برنامج “خلاصة الكلام” يعرض يومي الخميس والجمعة على شاشة النهار، في تمام الساعة الثامنة مساءً، تتناول خلاله الإعلامية أميرة بدر، العديد من القضايا المثيرة للجدل، وتستضيف أيضًا عددًا من الشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة وغيرهما من نماذج مؤثرة.

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