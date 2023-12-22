إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

أصيب 9 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر تصادم دراجتين ناريتين بطريق بنى سويف الفيوم الجديد أمام مدخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق بنى سويف الفيوم الجديد أمام مدخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهم.

وعلى الفور انتقلت 4 من سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بنى سويف، لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبلت مستشفى جامعة بنى سويف، المصابين التسعة، وهم : خالد رجب، 17 سنة، وبه إشتباه كسر بالفخذ الأيسر وجروح وكدمات، و ميرا عماد، 5 سنوات، وبها جروح وكدمات، و أشرف رمزى، 46 سنة، وبه جروح و كدمات، و فؤاد رمزى، 58 سنه، وبه جروح و كدمات، و مكاريوس عماد، 4 سنوات، وبه جروح وكدمات، و عماد فوزى، 29 سنة، وبه إشتباه خلع بالكتف الأيسر، و منال يوسف، 40 سنة، وبها إشتباه ما بعد الإرتجاج، و ملاك يوسف، 40 سنة، وبه إشتباه ما بعد الإرتجاج، وحشمت ثابت، 50 سنة، وبه إشتباه كسر بالفخذ الأيسر.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.