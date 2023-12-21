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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بدراسة شكوى مواطن لعدم حصوله على ملف تصالح

صدى البلد

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مسئولى الأملاك واللجنة التنسيقية للتصالحات في مخالفات البناء، بدراسة شكوى أحد المواطنين بشأن معوقات الحصول على نموذج 10، وعرض الموضوع على إدارة الفتوى للبت في ذلك.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي، الذي يحرص  المحافظ على عقده ، في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين ، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها ، في أسرع وقت ممكن وفي إطار القانون والمتاح من إمكانات

وعرض المواطن "أحمد سليمان"من بني عدي مركز ناصر، شكواه،خلال اللقاء، والتي أشار فيها إلى حصوله على عقد ابتدائي لمنزل مقام على أرض أملاك دولة ومقدم بشأنها ملف تصالح برقم" 5075" ،ويتضرر من عدم حصوله على النموذج المذكور " نموذج 10" ،

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حضر اللقاء: مها  حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة ،وعلى يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ، وأحمد إبراهيم  مدير عام الأملاك ومسؤولو  اللجنة التنسيقية للتصالحات بديوان عام المحافظة.
 

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