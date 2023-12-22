عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات اليوم الجمعة.. مواجهات قوية في كأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي والإيطالي

صدى البلد

اليوم الجمعة، 22 ديسمبر 2023، يشهد استمرار المنافسات الرياضية في عدة مسابقات عالمية لكرة القدم، ويتصدر نهائي كأس العالم للأندية 2023 قائمة الأحداث البارزة حيث يتنافس مانشستر سيتي مع فلومينينسي.

قبل ذلك، يلعب النادي الأهلي مع أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

تلك المواجهات تعتبر فرصًا لعشاق الساحرة المستديرة لمتابعة أحداث مثيرة. وفيما يلي مواعيد بعض المباريات والقنوات الناقلة:

  • أوراوا دياموندز vs الأهلي الساعة 4:30 عصرًا على قناة SSC.
  • مانشستر سيتي vs فلومينينسي الساعة 8 مساءً على قناة SSC.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي:

  • أستون فيلا vs شيفيلد يونايتد الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:

  • ساسولو vs جنوى وإمبولي vs لاتسيو الساعة 7:30 مساءً على AD SPORTS Premium 1 و AD SPORTS Premium 2 على التوالي.
  • ساليرنيتانا vs ميلان ومونزا vs فيورنتينا الساعة 9:45 مساءً على AD SPORTS Premium 1 و AD SPORTS Premium 2 على التوالي.

مواعيد مباريات الدوري السعودي:

  • الأخدود vs الشباب والحزم vs الأهلي والنصر vs الاتفاق الساعة 5 مساءً على قنوات SSC.

 

 

 

الدوري السعودي الدوري الإنجليزي القنوات الناقلة مباريات اليوم الجمعة الدوري الايطالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

فيديوهات على موبايلها وحشة.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر وفاء عزت

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

ترشيحاتنا

برونزية العالم| تحرك فريق الأهلي لمعلب مباراة أوراوا ريد الياباني

شاهد.. استعدادات ملعب الأمير عبدالله الفيصل لمباراة الأهلي وأوراوا الياباني

الجثة بحوزة المقاومة.. مستوطنة نيرعوز تعلن وفاة أحد الرهائن لدى حماس

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة .. اقرأها الآن لا تفوت فضلها

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

بالستر واللباس والزينة.. خطيب المسجد الحرام: الله كرم بني آدم على سائر المخلوقات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي تتألق في إطلالة مميزة من تركيا.. شاهد

فوائد وضع ماء الورد على الشفاة.. النتيجة ستدهشك

طريقة عمل دبابيس دجاج بصوص التشيلي| بمذاق لا يقاوم

سرطان العين.. 5 أعراض خطيرة تشير للإصابة به| تعرف عليها

فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ