مباريات اليوم الجمعة.. مواجهات قوية في كأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي والإيطالي

اليوم الجمعة، 22 ديسمبر 2023، يشهد استمرار المنافسات الرياضية في عدة مسابقات عالمية لكرة القدم، ويتصدر نهائي كأس العالم للأندية 2023 قائمة الأحداث البارزة حيث يتنافس مانشستر سيتي مع فلومينينسي.

قبل ذلك، يلعب النادي الأهلي مع أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

تلك المواجهات تعتبر فرصًا لعشاق الساحرة المستديرة لمتابعة أحداث مثيرة. وفيما يلي مواعيد بعض المباريات والقنوات الناقلة:

أوراوا دياموندز vs الأهلي الساعة 4:30 عصرًا على قناة SSC.

مانشستر سيتي vs فلومينينسي الساعة 8 مساءً على قناة SSC.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي:

أستون فيلا vs شيفيلد يونايتد الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:

ساسولو vs جنوى وإمبولي vs لاتسيو الساعة 7:30 مساءً على AD SPORTS Premium 1 و AD SPORTS Premium 2 على التوالي.

ساليرنيتانا vs ميلان ومونزا vs فيورنتينا الساعة 9:45 مساءً على AD SPORTS Premium 1 و AD SPORTS Premium 2 على التوالي.

مواعيد مباريات الدوري السعودي: