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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لتطوير سوق الدهشوري

صدى البلد

تابع السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف ،الذي يتم تنفيذه تفعيلاً لبروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الحضرية، في اطار خطة المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير متطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة.

وتفقد السكرتير العام المساعد، يرافقه المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني،  مستجدات وسير العمل بالمشروع، والتي تضمنت الإشارة إلى الانتهاء من أعمال الخرسانات وتم البدء في أعمال البناء والإنشاء وضبط المناسيب لموقع  المشروع الذي يتم تنفيذه على مساحة تزيد عن 2900م،لإنشاء سوق حضاري، مؤكدً على توجيهات المحافظ بأهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والتوقيتات الزمنية للمشروع.

ولفت السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ، لأعضاء اللجنة التيسيرية للمشروع  باستمرار  المتابعة  للأعمال ، وتضافر جهود كافة الجهات ، لضمان انتظام سير العمل بالتوازي مع الحفاظ على سيولة الحركة بمحيط المشروع الذي يقع في منطقة حيوية بالمدينة العاصمة مشيراً إلى أن أعمال تطوير السوق تأتي ضمن الخطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الصندوق للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية التى تتسبب في أضرار بالمناطق السكانية المتواجدة بها أو إعاقة الحركة المرورية، والإضرار بالشكل الحضاري

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