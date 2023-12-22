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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: رفع 710 أطنان مخلفات بلدية و40 صلبة و40 أتربة

حملات نظافه
حملات نظافه

 قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ان تنفيذ اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها مستمرة وذلك  بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة.


وأوضح "مختار" انه تم رفع 710 طن مخلفات بلديه و40 طن مخلفات صلبه و 40طن اتربه وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية خلال يومين و بمشاركة معدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.

 
من جانبه اوضح ط محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافه قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ، محمد امين رئيس حي غرب المنصورة الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة المحاسب احمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين ، اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة ميت غمر والمحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة  بلقاس ، اللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة شربين ، اللواء أنور مدحت رئيس مركز ومدينة نبروه المحاسب متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة بني عبيد و باشراف نواب رؤساء هذه الوحدات حيث تم المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة حيث شملت الاعمال رفع كفاءه النظافه العامه بشارع عبد السلام عارف وسندوب وعزبه الكتاكيت والخلطه الاسفلتيه والمجزر والعبور وأحمد ماهر وحي الجامعه وجيهان والسيد سليم وعزام وعزبه الشحاتين وشارع السلخانه والثانويه والجمهوريه والمشايه والترعة والطميهي والشيخ حسانين والنخله وكليه الاداب وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه والجلاء ومشعل ومبارك وابو الليل ومحمود شاهين وسطه سندوب وشارع ترعه المنصورية والدراسات وقناه السويس والجيش وسعد زغلول و فخر الدين خالد وسعد الشربيني ومساكن الشناوي وابن زيد والزعفران وتوشكي وعزبه الحلاواني وكوبري سندوب، كما تم تقليم أشجار الحدائق المفتوحه بشارع الجيش وسعد زغلول و حديقه شجره الدر والأشجار بمحيط منطقة الجامعه وشارع جيهان.. 
 

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المحافظة الوحدات المحلية أيمن مختار رؤساء الوحدات المحلية محافظ الدقهلية مركز ومدينة ميت غمر نظافة وتجميل مدينة المنصورة

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