سخرت من أغنية العندليب | غضب جماهيري على يوتيوب بسبب مطربة شابة

أصدرت الفنانة نهال نبيل، بيان صحفي للرد على حذف أحدث أغانيها التي تحمل اسم الرفاق مش حائرون، من موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقالت نهال نبيل، في بيانها: «يعلن المكتب الإعلامي للفنانة نهال نبيل بشأن ما حدث مؤخراً من حذف أغنيتها "الرفاق مش حائرون" من على قناتها في اليوتيوب عن طريق شكوى قدمت من أحد الأشخاص وعلى زعم منه ان الألحان مسروقة من ألحان الفنان بليغ حمدي وذلك على خلاف الحقيقة تماماً وان ما حدث عبارة عن مزاعم واهية لا ترتقي الى الحقيقة ولذا تؤكد الفنانة نهال نبيل أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها وقف التعدي على حقوقها المحمية قانوناً ضد من قام بهذا الإجراء وسوف يتم الرجوع عليه بالتعويض من خلال المستشار القانوني الخاص بها».

نهال نبيل

عقد قران نهال نبيل

وفي يوم الجمعة 24 نوفمبر، احتفلت المطربة نهال نبيل، بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني، في إحدى الفلل على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بحضور الأهل والأصدقاء.

وكان أبرز الحضور عقد قران نهال نبيل، على عريسها مروان فادي، شقيقها، الموزع الموسيقي خالد نبيل، الذي كان وكيلاً لها فى عقد القران.

أعمال نهال نبيل

في شهر مارس الماضي، طرحت الفنانة نهال نبيل، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “بيعدل مزاجي” وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

أغنية “بيعدل مزاجي” كلمات مصطفى مالك، وألحان نهال نبيل، وتوزيع موسيقي ومكس وماستر خالد نبيل، والفيديو كليب من إخراج نهال نبيل.



كانت نهال نبيل، قد طرحت مؤخراً أغنيتها التي تحمل اسم “شاي زردة”، وهي كلمات محمود سليم، وألحان جابر جمال، وتوزيع تيام طارق.

يذكر أن محطة “نجوم إف إم” نشرت فيديو كليب الأغنية الرسمية لفيلم الكاهن عبر قناتها على يوتيوب.

أغنية فيلم الكاهن من غناء نهال نبيل والرابر محمود عزب موكا، ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع خالد نبيل، وكلمات صابر كمال.

فيلم الكاهن بطولة إياد نصار، درة ، فتحي عبد الوهاب، حسين فهمي، محمود حميدة، جمال سليمان ونخبة من نجوم الوطن العربي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وإنتاج زكي حسنين.