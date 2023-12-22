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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مالاوي تحظر واردات الذرة من كينيا وتنزانيا وسط مخاوف من الأمراض

صدى البلد

حظرت مالاوي، التي تعاني بالفعل من نقص الغذاء، هذا الأسبوع استيراد الذرة غير المطحونة من كينيا وتنزانيا بسبب مخاوف من أن يؤدي انتشار مرض نخر الذرة المميت إلى القضاء على الغذاء الأساسي.

وأعلنت وزارة الزراعة في مالاوي، في بيان لها قالت فيه إن المرض ليس له علاج ويمكن أن يسبب خسارة تصل إلى 100 بالمئة في المحصول، وإنه لا يمكن استيراد الذرة إلا بعد طحنها، إما على شكل دقيق أو حبيبات، بحسب ما أوردته صحيفة "إيسترن أفريكا" الكينية.

وقال هنري كامكوامبا، خبير الزراعة في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، لإذاعة صوت أمريكا إنه إذا تم إدخال المرض إلى البلاد، فسيكون من الصعب احتوائه، مضيفا "فكروا كيف فقدنا كل محصول الموز في الماضي، والآن أصبحت ملاوي مستورداً صافياً للموز بسبب سياساتنا المتراخية فيما يتعلق بالواردات".

وقال: "هناك مخاوف مماثلة فيما يتعلق بالذرة"، حيث تعتبر الذرة المحصول الغذائي الرئيسي في البلاد.

وتوقع كامكوامبا أن يساعد الحظر مالاوي على منع انتشار المرض.

وظلت كينيا وتنزانيا منذ فترة طويلة المصدرين الرئيسيين للذرة لمالاوي خلال فترات نقص الغذاء.

وتواجه ملاوي نقصاً في الغذاء ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدمير إعصار فريدي لآلاف الهكتارات من محصول الذرة في مارس الماضي.

ويقدر برنامج الأغذية العالمي ولجنة تقييم نقاط الضعف في مالاوي أن 4.4 مليون شخص - حوالي ربع السكان - سيواجهون نقصا في الغذاء حتى مارس 2024.

وقالت جريس ميجيجا مهانجو، رئيسة جمعية تجار الحبوب في مالاوي، إنها على الرغم من إدراكها لخطورة تأثير مرض الذرة، إلا أن حظر الواردات في وقت الحاجة من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.

وقالت: "إذا لم يكن لدينا ما يكفي من الغذاء حقاً، فإننا نتسبب في زيادة أخرى غير ضرورية في سعر الذرة".

وقالت إن البديل التالي لواردات الذرة هو جنوب أفريقيا.

وقالت حكومة مالاوي إن الحظر سيكون مؤقتاً في الوقت الذي تستكشف فيه تدابير وقائية أخرى لمكافحة انتشار مرض نخر الذرة المميت.

مالاوي واردات الذرة استيراد الذرة كينيا مرض نخر الذرة وزارة الزراعة في مالاوي

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