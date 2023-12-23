انتبه.. أمراض يمكن علاجها باستخدام زراعة نخاع العظام

زراعة نخاع العظام هي إجراء طبي يستخدم لعلاج عدد من الأمراض والاضطرابات. تشمل بعض الأمراض التي يمكن علاجها باستخدام زراعة نخاع العظام، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

أمراض يمكن علاجها باستخدام زراعة نخاع العظام

سرطان الدم: تشمل أمثلة على ذلك ليوكيميا اللمفاوية وليوكيميا المستعدلة وليوكيميا الحادة والميلومة ومتلازمة ميلودسبلازتية متعددة النخاع العظمي. يتم استبدال النخاع العظمي المصاب بنخاع عظمي سليم للتخلص من الخلايا السرطانية واستعادة وظيفة الدم الطبيعية.

أمراض نقص المناعة الخلقية: بعض الأمراض الوراثية تؤثر في وظيفة جهاز المناعة مثل فقر الدم المنجلي والإيدز المكتسب. يمكن أن تساعد زراعة نخاع العظام في استبدال النخاع العظمي المصاب بنخاع عظمي سليم يحمل خلايا مناعية سليمة.

أمراض نقص الكريات البيضاء الوراثية: بعض الاضطرابات الجينية تؤثر على إنتاج الكريات البيضاء في الجسم مثل النيوتروبينيا الخلقية. يمكن أن تؤدي زراعة نخاع العظام إلى تحسين إنتاج الكريات البيضاء وتقليل الاختلالات المناعية.

أمراض التخثر الوراثية: بعض الاضطرابات الوراثية تؤثر على وظيفة الصفائح الدموية وعملية التخثر مثل هيموفيليا وعيب البروترومبين. قد يتم استخدام زراعة نخاع العظام لتعويض النخاع العظمي المصاب وتحسين وظيفة التخثر.

هذه مجرد أمثلة قليلة على الأمراض التي يمكن علاجها باستخدام زراعة نخاع العظام، يجب أن يقرر الفريق الطبي المعالج وفقًا للحالة الفردية للمريض ما إذا كانت زراعة نخاع العظام هي العلاج الأنسب في كل حالة محددة.