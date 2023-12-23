طبيب يوضح أهمية الزنك للجسم وأعراض نقصه

قال الدكتور عماد زهران استشارى الجلدية، أن الزنك هو معدن ضروري لصحة الجسم، ويلعب دورًا هامًا في العديد من الوظائف الحيوية.

يتواجد الزنك في جميع خلايا الجسم ويؤثر على العديد من العمليات الحيوية مثل نمو الخلايا، والجهاز المناعي، ووظائف الأعصاب، والهضم، والإنتاج الهرموني.

وأوضح زهران من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، بعض الأعراض المشتركة لنقص الزنك:

أهمية الزنك للجسم وأعراض نقصه

مشاكل الجلد: قد يتسبب نقص الزنك في ظهور مشاكل جلدية مثل القرح، والتهابات الجلد، وتساقط الشعر، وتشقق الشفاه.

ضعف الجهاز المناعي: يلعب الزنك دورًا هامًا في دعم وظيفة الجهاز المناعي، ونقصه قد يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي وزيادة عرضة الجسم للإصابة بالعدوى.

نمو غير طبيعي: قد يؤثر نقص الزنك على نمو الأطفال والمراهقين، وقد يتسبب في تأخر النمو وتقدم العمر العظمي.

اضطرابات الحواس: قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من نقص الزنك بتغير في حاسة التذوق والشم.

مشاكل الهضم: يمكن أن يتسبب نقص الزنك في مشاكل الهضم مثل فقدان الشهية، والغثيان، والإسهال.

اضطرابات المزاج: قد يكون نقص الزنك مرتبطًا بالاكتئاب، والقلق، واضطرابات المزاج الأخرى.

من المهم أن يتم تشخيص نقص الزنك بواسطة الطبيب وتأكيده من خلال فحوصات الدم المناسبة، إذا كنت تشتبه في نقص الزنك، يُنصح بزيارة الطبيب لتقييم حالتك وتوجيهك بشأن العلاج المناسب والتغذية الملائمة لتلبية احتياجات الزنك في جسمك.