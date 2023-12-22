عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الإسفنجية

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل كيكة البرتقال الإسفنجية.

  • المقادير:

- سكر : ثلاث أرباع الكوب
- طحين : 2 كوب
- البيض : 2 حبة
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- بيكنج صودا : ربع ملعقة صغيرة
- بيكنج بودر : 2 ملعقة كبيرة
- برش البرتقال : 2 ملعقة كبيرة
- الزبدة : نصف كوب
- عصير البرتقال : نصف كوب
- ملح : ربع ملعقة صغيرة

*طريقة التحضير*:

- حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- ادهني صينية فرن بالزبدة وانثريها بالطحين.
- افصلي بياض البيض عن صفاره.
- في وعاء عميق، اخفقي السكر مع الزبدة وبشر البرتقال 
 بواسطة المضرب الكهربائي لمدة 5 دقائق.
- أضيفي صفار البيض تدريجياً، مع الخفق بعد كل إضافة، ثم    
 أضيفي الفانيليا مع الخفق جيداً.
- اخلطي الطحين مع الملح، والبيكنج صودا، والبيكنج باودر، 
 في وعاء آخر.
- أضيفي خليط الطحين وعصير البرتقال لخليط صفار   
 البيض، مع الخفق باستمرار حتى ينعم الخليط.
- اخفقي بياض البيض جيداً في وعاء منفصل حتى   
 يتضاعف حجمه، ثم أضيفيه برفق على المزيج، وقلبي 
 بهدوء.
- صبي خليط الكيك في الصينية المحضّرة.
- أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 40-45 دقيقة حتى تمام 
 نضج الكيك، ثم قدميه بارداً بدرجة حرارة الغرفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

ترشيحاتنا

معظمهم من الأطفال.. شهداء وجرحي إثر استهداف قوات الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات

شيخوخة مبكرة.. فيروس كورونا يعود بأعراض جديدة تصيب المراهقين

المفتي: هدم الزوايا أو تغيير نشاطها يُرجَع فيه إلى وزارة الأوقاف

الأهلي في المونديال| بيبو: دعم الجمهور وراء الفوز بالبرونزية

خبيرة: إسرائيل تسعى لإحداث تغيرات جذرية مع السلطة الفلسطينية وتكوين اتحاد فيدرالي

بتسهيلات جديدة.. سيات ابيزا بدون جمارك وأوفر برايس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. أنابيلا هلال تبرز أنوثتها بجلسة تصوير جديدة

طريقة عمل كيكة البرتقال الإسفنجية

ظاهرة النينو| متى تضرب مصر؟.. وهذا موعد سقوط الأمطار

ببجامة حرير.. سعر صادم لإطلالة بسمة بوسيل في برنامج دقيقة نفهم

فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب .. وتوقعات مهمة

نجم الزمالك يكشف مفاجأة في تطورات غرامة كهربا للزمالك /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ