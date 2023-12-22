قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل كيكة البرتقال الإسفنجية.

المقادير:

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- طحين : 2 كوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : ربع ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة كبيرة

- برش البرتقال : 2 ملعقة كبيرة

- الزبدة : نصف كوب

- عصير البرتقال : نصف كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

*طريقة التحضير*:

- حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

- ادهني صينية فرن بالزبدة وانثريها بالطحين.

- افصلي بياض البيض عن صفاره.

- في وعاء عميق، اخفقي السكر مع الزبدة وبشر البرتقال

بواسطة المضرب الكهربائي لمدة 5 دقائق.

- أضيفي صفار البيض تدريجياً، مع الخفق بعد كل إضافة، ثم

أضيفي الفانيليا مع الخفق جيداً.

- اخلطي الطحين مع الملح، والبيكنج صودا، والبيكنج باودر،

في وعاء آخر.

- أضيفي خليط الطحين وعصير البرتقال لخليط صفار

البيض، مع الخفق باستمرار حتى ينعم الخليط.

- اخفقي بياض البيض جيداً في وعاء منفصل حتى

يتضاعف حجمه، ثم أضيفيه برفق على المزيج، وقلبي

بهدوء.

- صبي خليط الكيك في الصينية المحضّرة.

- أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 40-45 دقيقة حتى تمام

نضج الكيك، ثم قدميه بارداً بدرجة حرارة الغرفة.