قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل كيكة البرتقال الإسفنجية.
- المقادير:
- سكر : ثلاث أرباع الكوب
- طحين : 2 كوب
- البيض : 2 حبة
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- بيكنج صودا : ربع ملعقة صغيرة
- بيكنج بودر : 2 ملعقة كبيرة
- برش البرتقال : 2 ملعقة كبيرة
- الزبدة : نصف كوب
- عصير البرتقال : نصف كوب
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
*طريقة التحضير*:
- حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- ادهني صينية فرن بالزبدة وانثريها بالطحين.
- افصلي بياض البيض عن صفاره.
- في وعاء عميق، اخفقي السكر مع الزبدة وبشر البرتقال
بواسطة المضرب الكهربائي لمدة 5 دقائق.
- أضيفي صفار البيض تدريجياً، مع الخفق بعد كل إضافة، ثم
أضيفي الفانيليا مع الخفق جيداً.
- اخلطي الطحين مع الملح، والبيكنج صودا، والبيكنج باودر،
في وعاء آخر.
- أضيفي خليط الطحين وعصير البرتقال لخليط صفار
البيض، مع الخفق باستمرار حتى ينعم الخليط.
- اخفقي بياض البيض جيداً في وعاء منفصل حتى
يتضاعف حجمه، ثم أضيفيه برفق على المزيج، وقلبي
بهدوء.
- صبي خليط الكيك في الصينية المحضّرة.
- أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 40-45 دقيقة حتى تمام
نضج الكيك، ثم قدميه بارداً بدرجة حرارة الغرفة.