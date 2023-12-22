الأهلي في المونديال| معلول: البرونزية تتويج لجهود جميع اللاعبين

حرص علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تقديم التهنئة لجماهير الأهلي بعد التتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، عقب الفوز على أوراوا ريد الياباني 4 - 2، مؤكدًا أن لاعبي الفريق كانوا يأملون في بلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب.

وأشار معلول إلى أن لاعبي الأهلي كان لديهم هدف واضح منذ بداية البطولة وهو الوصول للمباراة النهائية، إلا أن التوفيق غاب عن الفريق في مباراة الدور نصف النهائي، وأكد أن الحصول على الميدالية البرونزية هو تتويج لمجهودات جميع اللاعبين في هذه البطولة.

وأشاد معلول بزملائه اللاعبين، قائلًا: لاعبو الأهلي دائمًا لديهم شخصية البطل ويعرفون قيمة النادي، هم لاعبون كبار ولديهم خبرات، وأشكرهم على هذه الروح العالية والأداء المميز الذي أظهروه في كأس العالم.

أضاف معلول قائلًا: أفتخر بأنني أمثل ولو جزءًا بسيطًا من النادي الأهلي، وأشكر جميع اللاعبين على الدعم الكبير الذي يقدمونه لي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم دائمًا.

وتعليقًا على مواجهة أوراوا قال معلول: قدمنا شوطًا أول ممتازًا، وسجلنا هدفي التقدم واستقبلنا هدفًا في اللحظات الأخيرة، ولكن الأداء لم يكن أفضل شيء في بداية الشوط الثاني، وهو ما جعلنا نستقبل هدفًا ثانيًا، إلا أن شخصية البطل كانت حاضرة بقوة ونجحنا في تسجيل هدفين آخرين بفضل التركيز حتى نهاية المباراة.

وأشاد معلول بجمهور الأهلي قائلًا: الجمهور عودنا أن يكون موجودًا معنا باستمرار في كافة المحافل القارية والدولية، يقف دائمًا خلفنا ويدعمنا بقوة. أشكرهم على هذا الدعم الكبير وأهنئهم على التتويج ببرونزية المونديال.