عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي في المونديال| معلول: البرونزية تتويج لجهود جميع اللاعبين

على معلول
على معلول

حرص علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تقديم التهنئة لجماهير الأهلي بعد التتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، عقب الفوز على أوراوا ريد الياباني 4 - 2، مؤكدًا أن لاعبي الفريق كانوا يأملون في بلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب.

وأشار معلول إلى أن لاعبي الأهلي كان لديهم هدف واضح منذ بداية البطولة وهو الوصول للمباراة النهائية، إلا أن التوفيق غاب عن الفريق في مباراة الدور نصف النهائي، وأكد أن الحصول على الميدالية البرونزية هو تتويج لمجهودات جميع اللاعبين في هذه البطولة. 

وأشاد معلول بزملائه اللاعبين، قائلًا: لاعبو الأهلي دائمًا لديهم شخصية البطل ويعرفون قيمة النادي، هم لاعبون كبار ولديهم خبرات، وأشكرهم على هذه الروح العالية والأداء المميز الذي أظهروه في كأس العالم. 

أضاف معلول قائلًا: أفتخر بأنني أمثل ولو جزءًا بسيطًا من النادي الأهلي، وأشكر جميع اللاعبين على الدعم الكبير الذي يقدمونه لي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم دائمًا. 

وتعليقًا على مواجهة أوراوا قال معلول: قدمنا شوطًا أول ممتازًا، وسجلنا هدفي التقدم واستقبلنا هدفًا في اللحظات الأخيرة، ولكن الأداء لم يكن أفضل شيء في بداية الشوط الثاني، وهو ما جعلنا نستقبل هدفًا ثانيًا، إلا أن شخصية البطل كانت حاضرة بقوة ونجحنا في تسجيل هدفين آخرين بفضل التركيز حتى نهاية المباراة. 

وأشاد معلول بجمهور الأهلي قائلًا: الجمهور عودنا أن يكون موجودًا معنا باستمرار في كافة المحافل القارية والدولية، يقف دائمًا خلفنا ويدعمنا بقوة. أشكرهم على هذا الدعم الكبير وأهنئهم على التتويج ببرونزية المونديال.

الأهلى النادي الأهلي علي معلول الميدالية البرونزية كأس العالم للاندية أوراوا ريد الياباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

موضوعات متعلقة

الخطيب يكلف خالد مرتجي بحضور مراسم التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي يتوج بلقب كأس العالم للأندية

78 لاعبا من الأهلي شاركوا في مونديال الأندية.. حسين الشحات يتصدر القائمة

الأهلي يتوجه لملعب الجوهرة لاستلام برونزية العالم

الأهلي في المونديال| محمد هاني: تتويجنا بالبرونزية جاء عن جدارة

تصرّف غير متوقع من كولر بعد حصد الأهلي برونزية كأس العالم للأندية

الأهلي ثالث أندية العالم وقوفًا على منصات التتويج في كأس العالم للأندية

بينهم 8 من الأهلي.. المارد الأحمر يدخل قائمة هدافي كأس العالم الأندية

ترشيحاتنا

معظمهم من الأطفال.. شهداء وجرحي إثر استهداف قوات الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات

شيخوخة مبكرة.. فيروس كورونا يعود بأعراض جديدة تصيب المراهقين

المفتي: هدم الزوايا أو تغيير نشاطها يُرجَع فيه إلى وزارة الأوقاف

الأهلي في المونديال| بيبو: دعم الجمهور وراء الفوز بالبرونزية

خبيرة: إسرائيل تسعى لإحداث تغيرات جذرية مع السلطة الفلسطينية وتكوين اتحاد فيدرالي

بتسهيلات جديدة.. سيات ابيزا بدون جمارك وأوفر برايس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. أنابيلا هلال تبرز أنوثتها بجلسة تصوير جديدة

طريقة عمل كيكة البرتقال الإسفنجية

ظاهرة النينو| متى تضرب مصر؟.. وهذا موعد سقوط الأمطار

ببجامة حرير.. سعر صادم لإطلالة بسمة بوسيل في برنامج دقيقة نفهم

فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب .. وتوقعات مهمة

نجم الزمالك يكشف مفاجأة في تطورات غرامة كهربا للزمالك /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ