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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل نظر دعوى تزوير أرض مقابر السيالة لجلسة 18 يناير

مقابر السياله
مقابر السياله

أجلت محكمة جنح مركز دمياط برئاسة المستشار ايهاب عبد السلام محمد عيسي رئيس الدائرة الرابعة، فى جلستها المنعقدة أمس الخميس القضية رقم 5370 لسنة 2023 إلى جلسة 18 يناير المقبل والخاصة بتزوير أرض مقابر السيالة والمقامة بمحازاة مصرف محب والسيالة داخل الحدود الإدارية للوحدة المحلية بالعنانية.

ونظرت المحكمة أوراق القضية المقامة ضد ثلاثة أشخاص لاتهامهم بتزوير محرر عرفى وهو عقد بيع ابتدائى تم إقامة مقابر السيالة عليها لصالح إحدى الجمعيات التابعة لمديرية التضامن الإجتماعى بدمياط وبنيت بدون ترخيص وتم دفن مئات الجثث فيها بصورة غير رسمية.

 

 

وأظهر تقرير الطب الشرعي قيام المذكورين بتزوير العقد وطمس اسم احد المشترين  وبدلا من أن يتضمن العقد ثلاثة مشترين تم إزالة اسم المشترى الثالث  وأثبت الفحص الفنى باستخدام أجهزة الفحص المختلفة والعدسات المكبرة مرحبا ان بند المشترين كان محررا اصلا من ثلاثة اسماء تم طمس إسم الأول وإعادة ترقيم الاسمين الآخريين لتواءم التغيير الحادث باستخدام الأشعة النافذة .

المركز الـ 28.. جامعة دمياط في الإصدار الأول للتصنيف العربي ARU

دمياط التضامن الاجتماعي استخدام أرض مقابر الدائرة الرابعة الجمعيات الفحص الفنى المحلية

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