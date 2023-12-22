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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة دمياط في الإصدار الأول للتصنيف العربي للجامعات ARU

جامعه دمياط
جامعه دمياط

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية نتائج النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات للعام 2023، والمنطلق من تضافر جهود اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

وأظهرت نتائج التصنيف العربي للجامعات ARU  ترتيب محدد لعدد 115 جامعة عربية  من 16 دولة عربية، و جاءت جامعة دمياط المركز  28 عربيًا،  كما جاءت في المركز  14 محليا من ضمن 28 جامعة حكومية وخاصة وأهلية مصرية مشاركة.

 يهدف التصنيف العربي للجامعات إلى الوصول بالجامعات العربية إلى الجيل الثالث والرابع للجامعات عن طريق تحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي، وأن يتواجد في العالم العربي تصنيف دولي بمعايير حديثة تواكب متطلبات الوطن العربي جنباً إلى جنب مع تصنيفات الجامعات الدولية الأخرى.

  وجدير بالذكر أن  التصنيف العربي للجامعات  يعتمد على أربع مؤشرات تتناسب مع رؤية الدول العربية واحتياجاتها وهذه المؤشرات هي:  مؤشر التعليم والتعلم، ومؤشر البحث العلمي، ومؤشر الابداع والريادية والابتكار، ومؤشر التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع.

  وتقدم  الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط بالشكر والتقدير لفريق التصنيف بالجامعة برئاسة  الدكتورة اماني الديسطي، كما يتوجه باسمي ايات الشكر والتقدير لكل من ساهم من أسرة جامعة دمياط  الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و العمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والاداريين في ظهور الجامعة في مراكز متميزة في التصنيفات العالمية والإقليمية.

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