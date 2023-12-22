حكاية 455 مليون دولار من تحالف دولي لدعم تطوير محطة حاويات ميناء دمياط

أعلن تحالف دولي مكون من 5 جهات من مؤسسات التمويل الدولية، تقديم حزمة مالية بقيمة 455 مليون دولار لدعم تطوير محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط بمصر.

وبحسب بيان مشترك من 5 مؤسسات تمويل دولية المشتركة في القرض، تهدف حزمة التمويلات إلى زيادة سعة حاويات الميناء ثلاثة أضعاف ويرفع كفاءة الميناء التنافسية.

ميناء دمياط

وتضم جهات التمويل الدولية المشتركة في القرض، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وجمعية الاستثمارات والتنمية الألمانية وبروباركو، بحسب البيان.

وتتوزع حزمة التمويل، وفق ما جاء في البيان، 125 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و120 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و100 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و60 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية الألمانية، و50 مليون دولار من بروباركو.

وأوضح البيان أن تحالف دمياط لتشغيل محطات الحاويات هي شركة ذات أغراض خاصة مكوّنة من تحالف شركات "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب إيطاليا"، و"هاباج لويد"، للخطوط الملاحية العالمية.

وقد تم إنشاؤها لتصميم وتطوير وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في ميناء دمياط بموجب اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً.

وستقوم دمياط اليانس بتطوير نظامها للإدارة البيئية والاجتماعية تماشياً مع إرشادات الجهات المقرضة المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة وأفضل الممارسات الدولية.

كما سيركز وجود دعم إضافي على تقديم برنامج لتنمية المهارات لسكان محافظة دمياط بالشراكة مع المدارس المهنية المحلية مع التركيز على مشاركة المرأة في القوى العاملة، بحسب البيان.

من جانبه أكد سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان أن مشروع ميناء دمياط علامة فارقة أخرى في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وألمانيا، موضحا أن الشركات الألمانية هي بالفعل شريكة في بعض من أكبر مشروعات البنية التحتية في البلاد.

جاء ذلك في تصريح للسفير اليوم الخميس، عقب مراسم التوقيع على اتفاقية الحلول بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وكذلك توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بإنشاء البنية الفوقية لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط بين شركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات مصر والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية وبنك إتش إسي بي سي – مصر.

وأضاف السفير الألماني في تصريح نشرته سفارة ألمانيا بالقاهرة، أن المحطة الجديدة التي تديرها شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات تعد إضافة تاريخية لتعاوننا الاقتصادي على مدى العقود الثلاثة القادمة.

ويعد ميناء دمياط موقع متميز للملاحة البحرية في البحر المتوسط بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من قناة السويس واتصاله البري المباشر بالقاهرة والإسكندرية ودلتا النيل.

تطوير محطة حاويات بدمياط

ويأتي تطوير المحطة استجابة للطلب المتزايد على حركة الحاويات في الموانئ المصرية.

ويسهم توسيع الميناء في تعزيز مكانته التنافسية كمركز استراتيجي في شرق المتوسط، كما سيوفر أكثر من 80 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في السوق المصرية بحلول 2038.

وتقوم وزارة النقل حاليا باقامة عدد من المشروعات القومية الكبرى بميناء دمياط وأبرزها:

مشروع محطة الحاويات الجديدة تحيا مصر 1 والتى استطاعت جذب اكبر التحالفات العالمية لتشغيلها بأطوال ارصفة 1970 م وعمق 18م وساحة خلفية تقدر بحوالى 922 الف م2 وتصل طاقتها الي حوالى 3.5 مليون حاوية مكافئة .

مشروع حاجز الامواج الشرقى بطول 1420م

مشروع حاجز الامواج الغربى بطول 5400م

ومن أهم الفرص الاستثمارية بميناء دمياط

مشروع المحطة متعددة الاغراض تحيا مصر 2 بجوار الحاجز الغربى للميناء كاستغلال امثل للمساحة الارضية المكتسبة بأطوال أرصفة 3400 متر وعمق 17 متر و مساحة خلفية حوالى 2,2 مليون متر مربع ( بما تشمل الساحات والمخازن) وبطاقة إستيعابية مقدرة بـحوالى 17 مليون طن سنوياً وطاقة تخزينية مقدرة بحوالى 24 مليون طن سنوياً.

مشروع انشاء محطة لتداول الحبوب والغلال بجوار الحاجز الشرقى بأطوال أرصفة 600 م وعمق 17 م و مساحة خلفية حوالى 270 ألف م2 (تشمل الساحات والمخازن) بطاقة إستيعابية حوالى 3 مليون طن سنوياً و طاقة تخزينية مقدرة بنحو 10 مليون طن سنوياً.

يشار إلى أنه منذ عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 11.2 مليار يورو في 170 مشروعاً في مصر، 80% منها تقريباً في القطاع الخاص.

بينما ضخت مؤسسة التمويل الدولية 8 مليارات دولار أميركي منذ بدء عملياتها في مصر إلى جانب محفظة من الدعم الفني والاستشارات بأكثر من 30 مليون دولار بهدف دعم القطاع الخاص في مجالات رئيسية مثل الوصول إلى التمويل، والتكنولوجيا المالية، والتمويل المناخي، والتصنيع، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.

ومنذ عام 2017 استثمر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 1.6 مليار دولار أميركي في سبعة مشاريع في مصر، 57% منها في مشاريع سيادية، و43% في القطاع الخاص.