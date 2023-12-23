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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 5 منشآت وإزالة كافة الإشغالات غربي الإسكندرية

حملات مكبرة بالإسكندرية
حملات مكبرة بالإسكندرية

كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بتنفيذ حملة موسعة لازالة  الإشغالات التي تشغل الطريق العام ومتابعة مدى الالتزام بالمواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات.

وفي هذا الصدد تم تنفيذ حملة موسعة بمنطقتي مينا البصل وكرموز بشوارع الأمير لؤلؤ، أم السلطان، راغب باشا.

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وأسفرت عن رفع كافة الإشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام وغلق ٥ منشأت لعدم الالتزام بمواعيد الغلق، وجاء ذلك بوجود اشغال الطريق بالحي.

وأكدت شعبان بأن الحملات متوالية بنطاق الحي لفرض الانضباط وإزالة الإشغالات ومتابعة الالتزام بمواعيد الفتح والغلق للمحلات والكافيهات.

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء والالتزام بالمواعيد الشتوية لغلق المحال، وإزالة لكافة  الإشغالات التي تشغل الطريق العام.

الاسكندرية ازالة الاشغالات اللواء محمد الشريف المواعيد الشتوية المطاعم والكافيهات أمطار متفاوتة الشدة

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