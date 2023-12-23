تنفطر له القلوب.. فيديو لشاب فلسطيني يتجول بين حطام المباني|شاهد ماذا قال؟

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع وحصد ملايين المشاهدات عبر تطبيق انستجرام الكثير من الجدل، فقد وثق مقطع الفيدو والذي تنفطر له القلوب لرجل فلسطيني وهو يتجول وذلك بين حطام المباني والعديد من البيوت وذلك ليبحث عن أفراد أسرته ومعارفه وذلك بين الحطام

وقد وثق مقطع الفيديو أحد الشباب وهو يطوف قائلا “ حد موجود بدوا مساعدة ”إلا أنه لم يجد أحد لازال باقيا على قيد الحياة أو يحتاج مساعدة.

على الجانب يحاول الفلسطينيون بأيديهم العارية البحث عن جثامين أقربائهم والذين قتلوا في أحدى الغارات الإسرائيلية في العديد من المناطق المختلفة وذلك بقطاع غزة وذلك خلال أيام الحرب

وانتشر مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يظهرالعديد من الصعوبات وبعض التحديات التي يواجهها العديد من الأهالي بقطاع غزة أثناء محاولتهم لأستخراج جثامين أقربائهم.