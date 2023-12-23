محمد أبو العلا: الزمالك أنهى المرحلة الحالية فى الكونفدرالية بأفضل صورة

أكد الإعلامي محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، أنه كان يتمني تحقيق الفوز ساجرادا الأنجولي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال أبو العلا في تصريحات خلال برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك: "الزمالك أنهى المرحلة الحالية بأفضل صورة بعد التأهل بشكل رسمي إلى دور ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، على الرغم من أنني كنت أريد تحقيق العلامة الكاملة ولكن مباراة ساجرادا كانت لها ظروفها والأهم هو التأهل".

وأضاف: "الجهاز الفني يُقدم مجهودات مميزة مع الفريق منذ مباراة بيراميدز في كأس مصر، إلى جانب مباريات الكونفدرالية ولقاء فيوتشر، بعيدا عن مباراة المصري والتي خسرها الفريق".