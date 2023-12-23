بـ تعليق مؤثر| خالد الغندور يستعيد ذكرياته مع كرة القدم

نشر الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، مقطع فيديو له يقوم فيه بتنطيط الكرة رفقة عدد من اصدقائه.

وعلق الغندور علي الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي فيس بوك :"ليت الشباب يعود و نرجع نلعب كورة تاني".



وكان الزمالك، قد تعادل سلبيًا يوم الأربعاء الماضي، أمام نظيره ساجرادا الأنجولي ضمن مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.



يذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.