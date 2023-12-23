بالأرقام.. مصر تجني ثمارها| والفلاحين: انتعاش كبير في القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين ، إن القطاع الزراعي في مصر بخير وقطعنا شوطا طويلا في تطوير القطاع وتهيئة البنية الأساسية لزيادة الإنتاج والوصول للاكتفاء الذاتي من أغلب المنتجات الزراعية.

وأشار أبو صدام ، إلى أن المساحة الزراعية قاربت على 10 ملايين فدان والمساحة المحصولية قاربت على 17 مليون فدان.

وأضاف عبدالرحمن، أن التطور الكبير في القطاع الزراعي خلال الأعوام الماضية من توسع كبير في استصلاح الأراضي الزراعية بمبادرات ومشاريع قومية عملاقة كمشروعات الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وشرق العوينات والريف المصري وإحياء مشروع توشكى وإنشاء الصوامع ومشاريع الصوب الزراعية والري الحقلي والمشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر وتبطين الترع ورقمنة القطاع الزراعي وميكنة الحيازة الزراعية وتطوير وإنشاء مصانع الأسمدة وتعديل وسن القوانين والتشريعات الزراعية والاهتمام بتطوير الريف المصري وتحسين معيشة الفلاحين أدى إلى انتعاش القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج.

حجم الإنجازات

وأشار عبدالرحمن، إلى أن حجم الإنجاز في المجال الزراعي وصل لمستويات كبيره حيث وصلنا للاكتفاء الذاتي من أغلب المحاصيل الأساسية ووصلنا لمراحل متقدمة في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في محاصيل مهمة كان لدينا بها فجوة كبيرة ما بين الإنتاج والاستهلاك، حيث وصل إنتاجنا من البطاطس لنحو 7.5 مليون طن جراء زراعة حوالي 600 ألف فدان ونصدر فائض يصل لـ900 ألف طن خلال هذا العام وفي الطماطم نزرع نحو 400

ألف فدان تنتج ما يقارب 6.5 مليون طن كل عام ونصدر الطماطم طازجة ومجففه وننتج من الأرز نحو 4.5 مليون طن أرز شعير من مساحه تصل 1.2 مليون فدان وننتج برتقال أكثر من3 مليون طن من مساحه تصل إلى 350 ألف فدان تقريبا ونصدر نحو 1.9 مليون طن من الموالح سنويا وننتج من الأقماح حوالي 10 ملايين طن من زراعة مساحة تزيد عن 3 ملايين فدان.

وتابع عبدالرحمن، أن إنتاج مصر من السكر وصل لنحو 2.8 مليون طن سكر كل عام من زراعة نحو 350 الف فدان من قصب السكر ونحو 650 الف فدان من بنجر السكر.

واوضح نقيب الفلاحين، إلي أن المشروعات القومية العملاقة الهادفة لزيادة انتاج مصر من الاسماك مثل مشروعات بركة غليون وقناة السويس وغيرها من المشروعات السمكية بالإضافة الي تنمية بحيرات المنزلة وادكو والبردويل والبرلس والتوسع في مشروعات المفرخات وازالة التعديات علي البحيرات المصريه ادي الي زيادة الانتاج حيث يصل انتاج مصر من الاسماك حاليا الي نحو 2 مليون طن سنويا مما جعل مصر تحتل المرتبة الأولى افريقيا والسادسة عالميا في الاستزراع السمكي.

وأشار إلى أن مصر تنتج نحو 1.4 مليار طائر كل عام ونحو 14 مليار بيضة، وأن مشروع البتلو والتحسين الوراثي للمواشي والقوافل البيطرية المستمرة وانشاء مراكز انتاج الالبان ادي الي تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان