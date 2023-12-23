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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مكتبة جامعة القاهرة المركزية تكشف عن خدماتها المقدمة للطلاب |تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة ، عن الخدمات التى تقدمها المكتبة المركزية للجامعة و ذلك من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء. 

وأوضحت المكتبة المركزية ، أن خدمات المكتبة الرقمية و إخلاء الطرف و استلام الرسائل الجامعية تكون من 9 صباحا وحتى 3 عصرا .

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، تم توقيع البروتوكول بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، بحضور لفيف من قيادات النيابة العامة والذي ضم المستشار عمرو فاروق، والمستشار علي مختار، والمستشار محمد البياع، والمستشار أحمد السعيد، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رجب طاجن المستشار القانوني للجامعة ومدير المكتب القانوني.

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حقوق القاهرة تعلن تعليمات هامة للطلاب عن نظام امتحان الفصل الدراسي الأول

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النائب العام ورئيس جامعة القاهرة يوقعان بروتوكول تعاون في التعليم والبحث العلمي والتدريب

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص النيابة العامة المصرية وجامعة القاهرة لتعزيز أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والخدمية، والتواصل العلمي من خلال تبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

‏‎ويهدف البرتوكول إلى معاونة الباحثين من أعضاء النيابة العامة في مجال الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها من البرامج الدراسية من خلال توفير المنح الدراسية الجزئية والكلية، وإتاحة المراجع والفهارس العلمية، والاستفادة من الإمكانات البشرية لتعزيز أوجه التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين.

كما يتيح البروتوكول للسادة اعضاء النيابة العامة نشر البحوث والدراسات والتقارير وغيرها من صور الإنتاج العلمي في المجلات والدوريات العلمية، وتبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك.

جامعة القاهرة المكتبة المركزية مكتب النائب العام

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