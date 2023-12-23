عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عبد الحي: نرحب بالتعاون مع كليات الطب من أجل النهوض والارتقاء برسالة المهنة

صدى البلد

أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، ترحيب نقابة الأطباء بالتعاون مع كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية من أجل النهوض والارتقاء برسالة الطبيب.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي السابع لقسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.

وقدم الدكتور فيصل زايد، سكرتير عام المؤتمر،  المتحدثين، واستُهلت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم آيات من القرآن الكريم للطبيب حامد عبد الرازق، المدرس المساعد بقسم جراحة العظام.

ووجه نقيب الأطباء، الشكر إلى جامعة الأزهر  وإلى قطاع الطب بها، مشيدًا بجهوده المتميزة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا في مجالات البحث العلمي والمؤتمرات والتعليم الطبي المستمر، معبرا عن فخره واعتزازه بأنه أستاذ في كلية طب الأزهر.

وأوضح نقيب أطباء مصر، أن النقابة في أمس الحاجه إلى دعم الأطباء، للنظر في تعديل قوانين النقابة بما ينعكس إيجابيًّا على الخدمات الصحية في مصر.

وفي الختام، قام الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور لبيب يسري، رئيس قسم جراحة العظام رئيس المؤتمر، بتكريم القامات العلمية التي أسهمت في نجاح المؤتمر.

كما قام الدكتور حسين أبو الغيط، بتوجيه الشكر إلى اللجنة المنظمة للمؤتمر؛ لجهودها المخلصة في سبيل نجاح المؤتمر وخروجه بالشكل اللائق بتاريخ كلية طب بنين القاهرة، تلك الكلية المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

عاجل| لجنة التحكيم توجه صدمة مدوية للزمالك بشأن كهربا وبشري للأهلي

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

ترشيحاتنا

كنز لا يقدر بثمن| العثور على مدينة مفقودة منذ 1500 عام.. أين كانت؟

قرار مفاجئ.. المحكمة الرياضية الدولية تصدم الزمالك والسبب كهربا.. تفاصيل

ملف معقد.. إيران تكشف عن البرنامج الخبيث المسبب لتوقف محطات الوقود

وزير الأوقاف يصطحب إمام الحرم المدني في جولة بدار القرآن بالعاصمة الإدارية

بيان عاجل من الحكومة عن تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة.. اعرف الحقيقة

الصحفيين : تأجيل انعقاد لجنة المشتغلين لمدة أسبوع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احمى نفسك من مشاكل الجيوب الأنفية بإتباع هذه النصائح.. اعرفها  

برج الأسد| خبيرة تكشف مفاجأة عن توقعات 2024

جلاء أخر جندي من بورسعيد.. كيف احتفلت المحافظة الباسلة بهذه المناسبة؟

6 أعراض يكشفها جمال شعبان تدل على زيادة كهرباء القلب.. الأخيرة أخطرها

فيديو

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ