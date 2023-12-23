ناقد رياضي: كولر من أبرز أسرار فوز الأهلي بالبرونزية الرابعة بمونديال الأندية

أكد سعد صديق الناقد الرياضي أن إدارة النادي الأهلي لو كانت استمعت لمطالب جمهور السوشيال ميديا لكان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مارسيل كولر قد رحل عن الفريق منذ شهور.

كولر سر من أسرار فوز الأهلى بالميدالية البرونزية

وأوضح صديق خلال لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية لميس سلامة، أن الأهلى عندما يلعب على بطولة و يخسر أو يتعادل، البعض ينتقض ويلوم إدارة الاهلي لكن تمسك مجلس إدارة الأهلى بكولر جعله ثبت مهنيته واعتبره البعض من أبرز اسرار فوز الأهلي بـ الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.