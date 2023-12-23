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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

صدى البلد

يقترب لاعب وسط النادي الأهلي أليو ديانج، من الرحيل عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل 2024 بعد تلقيه عروض أجنبية أبرزها عرض من الدوري البلجيكي وهناك سبب آخر يقف وراء إبعاد اللاعب عن الأهلي وهو تمسك المدير الفني للأهلي مارسيل كولر ببقاء الفرنسي  أنتوني موديست مهاجم الفريق لنهاية الموسم.

 

وأشارت تقارير صحفية، فضل المدرب السويسري بقاء موديست لنهاية الموسم مع رحيل ديانج واستقدام مهاجم أجنبي بديلا لها ومما يعزز الفكرة هو وصول عرض بلجيكي لضم اللاعب المالي أليو ديانج بما يعني اقتراب رحيل اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

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من ناحية أخرى، يرفض كولر فكرة رحيل موديست في يناير، مطالبًا بمنحه فرصة إضافية حتى نهاية الموسم. كما قدم كولر اقتراحًا بالاحتفاظ بـ موديست وديانج مع التخلي عن صلاح محسن، مما قد يتيح للأهلي فرصة التعاقد مع مهاجم محلي جديد.

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