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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

كولر
كولر

أكد خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، استمرار مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين قادمين.

وقال مرتجي، في تصريحات عبر برنامج “رقم 10” على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "الأهلي تعرض للظلم التحكيمي في مباراة فلومينينسي، وكهربا كان يستحق ركلة جزاء كانت ستغير الأمور، ومن وجهة نظري فريق أورورا أقوى كثيرا من فلومينينسي."


وأضاف: "لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لا تدخل في عمل كولر، ولا تدخل في الأمور الفنية، مارسيل كولر ضحى بأرقام كثيرة من أجل النادي الأهلي وجماهيره"

وتابع: "عقد كولر ممتد مع الأهلي لمدة موسمين قادمين".

وعن طلب الأهلي تأجيل مباراته الأولى في السوبر قال: "الأمر قوبل بالرفض وجاء لنا الرد شفويا بالرفض، ولكن هذا هو قدر النادي الأهلي الذي يشارك في مختلف المسابقات"

وتطرق للحديث عن العامري فاروق قائلا: "نفتقد كثيرا لهذا الشخص، الأطباء قدموا ما عليهم وننتظر تحسنه ومعجزة من الله ليعود لنا سالما".

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