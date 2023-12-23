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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد عبدالحفيظ يوجه رسالة لجمهور الزمالك: مضايق ليه

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

وجه سيد عبد الحفيظ، لاعب الأهلي السابق، رسالة قوية لجمهور الزمالك بعد حصول النادي الأهلي علي برونزية كأس العالم للأندية، علي حساب فريق أوراو الياباني.

وقال عبد الحفيظ خلال حواره ببرنامج اللعيب بقناة ام بي سي مصر،:" إنت كجمهور زمالك إيه اللي مضايقك في أنه احصل علي البرونزية وكمان بتحاول التقليل وبتقول ما أنتو حصلتو علي المركز ده قبل كده، معقبا:" طب البرونزية قليلة أنت عندك زيها".

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وأضاف  عبد الحفيظ، ضاحكا:" احنا حققنا المركز الثالث وخدنا البرونزية قبل كده برضو كان الأهلي مش الزمالك يبقي ليه زعلانين، متابعا:" أنا عارف محاولات التقليل دي طبيعية في البشر".

ووجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بفريق النادي الأهلي، رسالة تهنئة إلى خالد بيبو، مدير الكرة الحالي، بعد تتويج الفريق ببرونزية كأس العالم للأندية.

وقال عبد الحفيظ: "أبارك لكم كثيرًا وللجهاز الفني بالكامل، وستواصلون حصد النجاحات واحدة تلو الأخرى. لا يوجد من يبدأ من الصفر ودائمًا في تقدم وبطولات قادمة، والأداء كان رائعًا، والسوبر المصري في انتظاركم".

 

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