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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

صدى البلد

كشف خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي كواليس حديث جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم معه بشأن النادي الأهلي.


قال مرتجي في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "جماهير النادي الأهلي هي حجر الأساس للنادي، مبروك لكابتن محمود الخطيب الذي تحمل الكثير ومبروك لكل شخص ينتمي للنادي الأهلي"

وأضاف: "الكل يتغنى بالنادي الأهلي، إنفاتينو رئيس فيفا يقول لي ما هذا النادي، سعيد بتطور النادي الأهلي في قارة إفريقيا وبمنظومته"

وواصل:"جوارديولا يقول لي أنتم ناد كبير جدا"

واختتم:"كنا نطمع في الأفضل لأن هذا الجيل يستحق أكثر من ذلك"

محمود الخطيب قارة افريقيا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو جماهير النادي الأهلي جوارديولا

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