5 لاعبين خارج أسوار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية بشرط وحيد

ينتظر جمهور الزمالك نهاية أزمة إيقاف القيد في نادي القلعة البيضاء، لمعرفة أسماء الراحلين عن النادي والصفقات الجديدة حيث تتحفظ إدارة الزمالك علي اللاعبين الحاليين حتي يتاح لهم فرصة التعاقد مع لاعبين جدد.

وفي حالة النجاح في حل أزمة القيد، سيتمكن المجلس من اتخاذ العديد من القرارات حول الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ووضع مسؤولو الكرة في الزمالك العديد من الأسماء ضمن قائمة الراحلين، وعلى رأسهم البنيني سامسون، وناصر منسي، وعبد الله جمعة، ومحمد أشرف روقا، ومصطفى الزناري.

يُذكر أن مجلس إدارة الزمالك قام بتكليف عمرو أدهم، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن ملف القضايا الخارجية، للتفاوض مع إدارة نادي سبورتنج لشبونة لحل الأزمة المتعلقة باللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا. تحل هذه الخطوة بالتزامن مع رغبة الفريق في قيد صفقات جديدة وحل الأزمات الأخرى المترتبة على هذه القضية.

و أشارت تقارير صحفية، تم تكليف عمرو أدهم بالتفاوض لحل ملف الغرامة المستحقة في قضية شيكابالا بقيمة مليون و500 ألف دولار مع سبورتنج لشبونة.

وعرض الزمالك علي سبورتنج لشبونة، دفع الغرامة على 3 أقساط، والأزمة في طريقها للحل والساعات القادمة هي ساعة الحسم في أزمة القيد.