عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل| لجنة التحكيم توجه صدمة مدوية للزمالك بشأن كهربا وبشري للأهلي

محمود كهربا
محمود كهربا

واجه نادي الزمالك صدمة جديدة في قضية محمود عبد المنعم كهربا، بعد أن أعلنت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" عدم تحديد موعد للجلسة المخصصة لهذه القضية. 

يأتي ذلك في سياق فرض "فيفا" غرامة بقيمة 2 مليون دولار على الزمالك بسبب فسخ تعاقد كهربا من جانب واحد في عام 2019. 

txt

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

txt

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

وفي وقت سابق، أوقفت "كاس" كهربا لمدة 6 أشهر وفرضت عليه غرامة مالية، ولكنه قرر الاستئناف ضد هذا القرار، ما يؤجل محكمة التحكيم الرياضية لهذه القضية حتى 21 مارس 2024 ولم يتم تحديد جلسة لها حسبما ردد البعض خلال الفترة الحالية مما يعطي اللاعب فرصة أكبر لتوفيق أوضاعه حتي شهر مارس.

وكان قد ردد بعض المحللين والمنتمين لنادي الزمالك انا جلسه اللاعب ستكون اول يناير وسيتم إيقافه، ولكن بعد إعلان جدول جلسات محكمة التحكيم الرياضية اتضح أن جلسة اللاعب ستكون خلال مارس المقبل.

المحكمة الرياضية المحكمة الرياضية الدولية كاس المحكمة الرياضية الدولية محمود عبد المنعم كهربا محكمة التحكيم الرياضية نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

عاجل| لجنة التحكيم توجه صدمة مدوية للزمالك بشأن كهربا وبشري للأهلي

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الحكومة عن تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة.. اعرف الحقيقة

الصحفيين : تأجيل انعقاد لجنة المشتغلين لمدة أسبوع

5 دبابات صهيونية.. كتائب القسام تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة

جلاء أخر جندي من بورسعيد.. كيف احتفلت المحافظة الباسلة بهذه المناسبة؟

بالأرقام.. منظمة غير حكومية تدين قت.ل 61 صحفيا في غزة

المدرب الفرفوش رزق.. كهربا وكولر يرقصان بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الأسد| خبيرة تكشف مفاجأة عن توقعات 2024

6 أعراض يكشفها جمال شعبان تدل على زيادة كهرباء القلب.. الأخيرة أخطرها

بصحبة زوجته.. هانى شاكر يحتفل بعيد ميلاده فى بيروت| صور

خسساني قلب السوشيال ميديا|10 إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها

فيديو

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ