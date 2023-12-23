عاجل| لجنة التحكيم توجه صدمة مدوية للزمالك بشأن كهربا وبشري للأهلي

واجه نادي الزمالك صدمة جديدة في قضية محمود عبد المنعم كهربا، بعد أن أعلنت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" عدم تحديد موعد للجلسة المخصصة لهذه القضية.

يأتي ذلك في سياق فرض "فيفا" غرامة بقيمة 2 مليون دولار على الزمالك بسبب فسخ تعاقد كهربا من جانب واحد في عام 2019.

وفي وقت سابق، أوقفت "كاس" كهربا لمدة 6 أشهر وفرضت عليه غرامة مالية، ولكنه قرر الاستئناف ضد هذا القرار، ما يؤجل محكمة التحكيم الرياضية لهذه القضية حتى 21 مارس 2024 ولم يتم تحديد جلسة لها حسبما ردد البعض خلال الفترة الحالية مما يعطي اللاعب فرصة أكبر لتوفيق أوضاعه حتي شهر مارس.

وكان قد ردد بعض المحللين والمنتمين لنادي الزمالك انا جلسه اللاعب ستكون اول يناير وسيتم إيقافه، ولكن بعد إعلان جدول جلسات محكمة التحكيم الرياضية اتضح أن جلسة اللاعب ستكون خلال مارس المقبل.