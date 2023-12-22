تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

أفاد إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، بأن إدارة النادي الأهلي بدأت في محاولة إنهاء التعاقد مع أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأشار سعيد إلى أن الأهلي قام بتحركات فعلية وعاجلة للتعاقد مع فتوح، ومن المتوقع أن يتم عقد جلسة خلال الأيام القليلة القادمة لإنهاء التفاصيل وتأمين التعاقد.

ونوه إبراهيم سعيد بأن اللاعب لا يرغب في الاستمرار في الزمالك وخاصة بعد عرضه للبيع، مضيفا خلال ساعات بعدما ينتهي الأهلي من بطولة كأس العالم للأندية سينهي مسؤولي الأهلي ضم لاعب الزمالك.

يذكر أن عقد أحمد فتوح مع الزمالك سينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويمكن للنادي الأهلي التعاقد معه بحرية في يناير، حيث يسعى النادي لتدعيم صفوفه بتوقيع اللاعب.