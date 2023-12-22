إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل للزمالك

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن صفقة قوية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتظرة في يناير المقبل.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "مصدر خاص داخل الزمالك أكد أن الإيفواري روجر أهولو لاعب وسط الرجاء المغربي ضمن أهم الأسماء المرشحة للانتقال لصفوف الأبيض، في يناير في حال تم فتح باب القيد".

وأوضح إبراهيم سعيد أن المسؤولين في الزمالك يتابعون موقف اللاعب باستمرار من أجل تحليل أداءه ومعرفة موقف النادي المغربي من التخلي عن خدماته.

وأتم : "اللاعب الإيفواري سينتهي عقده مع الرجاء فى صيف 2025 وتبلغ قيمته التسويقية مليون يورو، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع".

وكان قد تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعادل سلبيًا يوم الأربعاء، أمام نظيره ساجرادا الأنجولي ضمن مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.