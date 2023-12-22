رحيل زيزو عن الزمالك يفتح الباب أمام التعاقد مع رمضان صبحي ..تفاصيل

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أنه في حال رحل أحمد سيد زيزو عن صفوف الزمالك، سيفتح الباب أمام التعاقد مع رمضان صبحى لاعب بيراميدز.



وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "مصدر داخل الزمالك أكد أن رحيل أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى الدوري السعودي في يناير، قد يفتح الباب أمام الإدارة للتفاوض من أجل انتقال رمضان صبحي من صفوف بيراميدز إلى الأبيض".



وتابع : "وجاء ذلك في ظل رغبة الزمالك السابقة في التعاقد مع رمضان صبحي وفشلت بسبب أزمة وقف القيد، وما علمناه من مصادر خاصة أن اللاعب عقد أكثر من جلسة مع مسؤولي الزمالك".

وكان قد ارتبط اسم نجم الأهلي السابق بالانتقال لصفوف نادي الزمالك في أكثر من مناسبة، ولكن لم تكتمل الصفقة لأسباب مختلفة في عدة مرات.

وأكد إبراهيم سعيد أنه في حال انتقل زيزو إلى الدوري السعودي في ظل تلقيه عدة عروض للرحيل، سيتحرك مسؤولي الزمالك للتعاقد مع رمضان صبحي مرة آخرى.