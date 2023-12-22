طارق يحيى: المعترضون على مجلس الزمالك السابق جلسوا في منزله

أكد طارق يحيى نجم نادي الزمالك أنه صاحب القرار الأول في استقالته من قطاع الناشئين بالقلعة الببضاء في الفترة الماضية، ولم تتم إقالته كما تردد.

وقال طارق يحيى في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية "TeN":

" قدمت الكثير خلال مشواري مع نادي الزمالك لاعبًا ومدربًا، ولست محسوبًا على أي شخص ولا أي مجلس بعينه، انتمائي فقط للكيان، وسأكون في خدمة النادي تحت أي ظروف وفي أي وقت".

وأضاف: من كان يعترض على مجلس الزمالك السابق كان يجلس في منزله ، وقد تعرضت لهذا الموقف فيما يخص قطاع النائشئين، وتم إيقافي مرتين، الأولى لمدة ثلاثة أشهر، والثانية 6 أشهر