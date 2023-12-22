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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق يحيى: المعترضون على مجلس الزمالك السابق جلسوا في منزله

صدى البلد

أكد طارق يحيى نجم نادي الزمالك أنه صاحب القرار الأول في استقالته من قطاع الناشئين بالقلعة الببضاء في الفترة الماضية، ولم تتم إقالته كما تردد.

وقال طارق يحيى في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية "TeN":

" قدمت الكثير خلال مشواري مع نادي الزمالك لاعبًا ومدربًا، ولست محسوبًا على أي شخص ولا أي مجلس بعينه، انتمائي فقط للكيان، وسأكون في خدمة النادي تحت أي ظروف وفي أي وقت".

وأضاف: من كان يعترض على مجلس الزمالك السابق كان يجلس في منزله ، وقد تعرضت لهذا الموقف فيما يخص قطاع النائشئين، وتم إيقافي مرتين، الأولى لمدة ثلاثة أشهر، والثانية 6 أشهر

إسلام صادق الزمالك برنامج البريمو فضائية TeN طارق يحيي نجم نادى الزمالك

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