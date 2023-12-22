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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاتحاد الأوروبي يعتمد خطة مساعدات لفلسطين بـ118 مليون يورو

غزة
غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأنّ الاتحاد الأوروبي يعتمد خطة مساعدات بقيمة 118 مليون يورو للسلطة الفلسطينية.

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مسئولة أممية تحذر: إسرائيل تعمل على طرد السكان المدنيين من غزة

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إعلام الاحتلال الإسرائيلي يكشف نية المنظومة الأمنية تجاه الحرب في غزة

تيار الاستقلال الفلسطينى: ما يحدث فى غزة حرب أمريكية تنفذها إسرائيل

علق الدكتور محمد أبوسمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن ما يحدث في غزة حرب أمريكية تنفذها إسرائيل.

 

وأضاف أن الولايات المتحدة تطالب بتضمين مسودة مشروع القرار العربي الذي قدمته المجموعة العربية لمجلس الأمن لنيل الموافقة عليه إدانة الفصائل المقاومة الفلسطينية وأن يتضمن القرار فقط نصًا واحدًا، وهو أن يتم وقف إطلاق النار لهدنة إنسانية وليس وقفًا تامًا، ولا تقبل ولا تريد إدانة الاحتلال الإسرائيلي وهذا يبين أن الولايات المتحدة هي من تقود الحرب ضد الشعب الفلسطيني وتنفذها إسرائيل.

 

وأكد أبوسمرة، أن هذا الغضب بدأ ينعكس داخل الولايات المتحدة نفسها وبالتأكيد ستنعكس آثاره أيضًا على المنطقة أجمع، فكل ما يحدث في المنطقة هو رد فعل على جرائم إسرائيلية - أمريكية ضد الشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء والأطفال والنساء.

الاتحاد الأوروبي

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